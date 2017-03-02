Galatasaray:0-1:Beşiktaş

Maça dair yazacak ne var ki?
Yukarıda fotoğraflar her şeyi anlatmıyor mu?
Penaltı düdüğü çalıp, sonra da aut atışında karar kılan bir hakemin yönettiği maçın nasıl bir yorumu yazılabilir ki?
Şiş yanmasın, kebap yanmasın, kimseye bir şey olmasın da sen niye derbi yönetmeye çıktın be Bülent Yıldırım?
Galatasaray'ın penaltısını verme, sonra da Selçuk'a kırmızı vermeyip, Carol'un Quaresma'yı indirmesine göz yumunca, aklında neyi nasıl eşitledin acaba?
Yıllarca "Vahap Beyaz, Ahmet Çakar" diye bağıran Beşiktaşlıların da artık nur topu gibi bir Bülent'leri oldu...
Hayırlarını görürler inşallah...
Son söz de TT Arena'ya deplasmana gelen Beşiktaşlılara:
Fenerbahçe ile ezeli bir rekabetimiz vardır, günahlarımız kadar sevmeyiz birbirimizi ama bir kez dahi ne onların Ali Sami Yen'e, ne de Metin Oktay'a küfrettiklerini duymadım.
Keza, bizler de Can Bartu'lara Lefter'lere kötü söz etmedik...
Oysa sizin Ali Sami Yen'e ettiğiniz küfürler de neyin nesi?
Neyse, bizim Süleyman Seba'ya saygımız baki, mekanı cennet olsun...
Stat: Türk Telekom Arena
Hakemler: Bülent Yıldırım, Ekrem Kan, Asım Yusuf Öz
Galatasaray: Muslera, Semih Kaya, Chedjou, Hakan Balta, Yasin Öztekin (Dk. 76 Rodrigues), Selçuk İnan (Dk. 60 Tolga Ciğerci), De Jong, Carole, Sneijder (Dk. 75 Eren Derdiyok), Bruma, Podolski
Beşiktaş: Fabricio, Gökhan Gönül (Dk. 67 Beck), Atınç Nukan, Marcelo, Adriano, Hutchinson, Oğuzhan Özyakup (Dk. 83 Gökhan İnler), Quaresma, Talisca (Dk. 71 Tolgay Arslan), Babel, Cenk Tosun
Gol: Dk. 47 Talisca (Beşiktaş)
Sarı kartlar: Dk. 22 Talisca (Beşiktaş), Dk. 37 Selçuk İnan, Dk. 90+3 Podolski (Galatasaray)
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