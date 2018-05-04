4 Mayıs 2018 Cuma
Arda'nın Cezası Ne Olacak?
Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa Finalinde Engin Baytar'a Cüneyt Çakır'a yaptığı yukarıdaki fiziksel hareketten dolayı 11 maç ceza vermişti Futbol Federasyonu, şimdi herkesin merak ettiği soru bakalım Arda Turan'a aynı ceza uygulanacak mı? Üstelik Arda, Sivasspor maçının son dakikalarında sadece yan hakeme hakaret edip, hırpalamakla kalmamış, ardından karşılaşmanın orta hakemine de pek hoş olmayan hareketlerde bulunmuştu... Adalet terazisinin nasıl tartacağını merak ediyoruz, bakalım isimler mi ağır basacak, hak-hukuk mu?
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