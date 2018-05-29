En Çok Pas Hatası Yapanlar Faslılar

Biz Younes Belhanda'nın "ruhsuz" ve "umarsız" oyunundan şikayet ederken, @futbolarena twitter hesabından atılan bir tweet ilginç bir gerçeği ortaya çıkartmış: Türkiye Süper Liginde en fazla pas hatası yapan ilk dört oyuncu da Faslı... Listeye göre "en kazma" oyuncu Konyaspor'da forma giyen Mehdi Bourabia olurken, onu bizim Belhanda takip ediyor... Belhanda'nın peşinden Fenerbahçeli Nebil Dirar gelirken, Yeni Malatyasporlu Khalid Boutaib ise 239 pas hatasıyla dördüncü sırada yer alıyor... Bu dört oyuncunun da aynı memleketten olması ilginç değil mi? Çok mu rahat bu Faslılar acaba? Hepsi bir araya gelince bakalım Dünya Kupasında nasıl bir istatistik ortaya çıkacak... İlgiyle takip edeceğiz...
29 Mayıs 2018 Salı
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