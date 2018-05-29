Gigi Becali İngiltere'de Kulüp Satın Alıyor

Romanya
futbolunun "şahsına münhasır" kişiliklerinden biri olan ve FC Steaua Bükreş
'in sahibi olan Gigi Becali'
nin yeni planı İngiltere Championship
'ten bir futbol takımı satın almak. Daha önce "Kötü oyuncuları Türkiye'ye satıyorum ve onları milyar ediyorum, iyileri de Avrupa!ya yolluyorum
" demeciyle ülkemizde büyük tepki çeken Becali,
şimdi de " Steaua Bükreş'ten tüm futbolcuları alıp, 25 milyon pounda satın alacağım Championship ekibine transfer edeceğim ve yep yeni bir proje başlatacağım
" diyerek Romanya
spor kamuoyunda tekrar gündeme oturmayı bildi. Sadece satın alacağı kulüple ilgili konuşmuyor Becali,
ayrıca da bundan sonra Steaua'
nın tüm idmanlarını izlemeyi de kafasına takmış. Nasıl mı? Takımın idman sahasının her bölgesine kameralar ve mikrofonlar taktırıp, oturduğu sarayından televizyondan antrenmanları seyredeceğini ve takımın teknik direktörünü sık sık yanına çağırıp, hangi futbolcuyu oynatıp oynatmayacağını söyleyeceğini dile getirmiş... Dedik ya, "şahsına münhasır" diye, böyle "uçuk kaçık" bir adam işte Becali.
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