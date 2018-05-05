Liverpool efsanesi "büyük kaptan" Steven Gerrard futbolu bıraktıktan sonra yeşil sahalardan uzak kalamamış, Liverpool'un genç takımını çalıştırarak "hocalık" yolunda ilk adımını atmıştı. Nasılsa bir gün "kırmızıları" çalıştıracak diye beklerken, bugün aldığımız habere göre Steven Gerrard İskoçların ünlü takımı Glasgow Rangers ile 4 senelik bir anlaşma yapmış. Rangers'ın ekonomik sıkıntılar nedeniyle alt liglere düşürülmesi sonrası meydan Celtic'e kalmış, onlar güle oynaya kupaları alırken, mavililer de tekrar ait oldukları lige dönme uğraşları içine girmişlerdi ve son iki sene tekrar eski güzel günleri yaşamaya çalışmaktaydılar İskoçya Premiership'te... Teknik adamlık tecrübesi belki yok Gerrard'ın ama futbolculuk yaşantısı boyunca bir çok hocayla çalışıp, onlardan çok değerli bilgiler ve deneyimler aldı "Büyük Kaptan" ve arkasında taraftar desteği olan Rangers gibi bir takımda mesleğe ilk adımları başarıyla atacaktır. Bu arada İngiliz gazetelerin yazdığına göre, Gerrard'ın ilk transfer hamlesi Fenerbahçe'de oynayan eski takım arkadaşı Martin Skirtel olacakmış... Haydi hayırlısı...
5 Mayıs 2018 Cumartesi
Steven Gerrard Glasgow Rangers'ta
Liverpool efsanesi "büyük kaptan" Steven Gerrard futbolu bıraktıktan sonra yeşil sahalardan uzak kalamamış, Liverpool'un genç takımını çalıştırarak "hocalık" yolunda ilk adımını atmıştı. Nasılsa bir gün "kırmızıları" çalıştıracak diye beklerken, bugün aldığımız habere göre Steven Gerrard İskoçların ünlü takımı Glasgow Rangers ile 4 senelik bir anlaşma yapmış. Rangers'ın ekonomik sıkıntılar nedeniyle alt liglere düşürülmesi sonrası meydan Celtic'e kalmış, onlar güle oynaya kupaları alırken, mavililer de tekrar ait oldukları lige dönme uğraşları içine girmişlerdi ve son iki sene tekrar eski güzel günleri yaşamaya çalışmaktaydılar İskoçya Premiership'te... Teknik adamlık tecrübesi belki yok Gerrard'ın ama futbolculuk yaşantısı boyunca bir çok hocayla çalışıp, onlardan çok değerli bilgiler ve deneyimler aldı "Büyük Kaptan" ve arkasında taraftar desteği olan Rangers gibi bir takımda mesleğe ilk adımları başarıyla atacaktır. Bu arada İngiliz gazetelerin yazdığına göre, Gerrard'ın ilk transfer hamlesi Fenerbahçe'de oynayan eski takım arkadaşı Martin Skirtel olacakmış... Haydi hayırlısı...
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