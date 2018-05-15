Galatasaray:2-0:Evkur Yeni Malatyaspor

ultras/Movement'in Maç Onbiri1-Bitişe iki kala taraftarının önündeki son maça Malatyaspor önünde çıkmıştı Galatasaray. Ne diyordu Fatih Terim, pek sık kullanmadığı twitter hesabından attığı tweette: Konsantrasyon... Öyle bir "konsantre" olmuş ki sarı-kırmızılı topçular, daha maçın başlama düdüğüyle birlikte deplasman ekibinin iki pas yapmasına izin vermeden sarstılar fileleri. Rakip savunmacıların "uyuşukluğunu" değerlendiren Garry Rodriguez kaptığı topla ceza sahasına girdi, Gomis de kendisini tutan stoperi boşa çekince, Belhanda'ya ligin en erken golünü atmak düştü. Daha 30. saniyede gol atmak Fatih Terim'in takımını rahatlatırken, "kapanmaya" gelen Malatya'nın tüm planlarını bozmuştu. Stadı tıka basa dolduran taraftarının yoğun desteği ile Galatasaray bir gol daha arzulamıştı ki, 12. dakikada onu da buldu, bu sefer orta sahada Belhanda'nın çaldığı topla yine "speedy" Rodriguez hareketlendi, ceza sahasına girdikten sonra boştaki arkadaşı Gomis'i gördü, kara panter de takımının ikinci golü rahatça atıverdi. Daha çeyrek saat dolmadan Garry Rodriguez iki asistle yıldızlaşırken, 16. dakikada yine "gol" atma dürtüsü depreşti, Malatya ceza sahası önünde bir pozisyonda, Linnes sağ tarafta "demarke" beklerken, şut atmayı tercih etti. Kameralar Fatih Terim'i gösterdiğinde hoca kızgındı. Erken gelen goller Galatasaray'ı daha "bilinçli" oynamaya iterken, yine de Malatya kalesinde gol aramadı değil ev sahibi oyuncular, 27'de Sinan'ın pasıyla topla buluşan Rodriguez ve 38de ceza sahası dışından Sinan rakip kaleci Farnolle'yi geçemediler. Malatya hiç mi gelmedi Galatasaray ceza sahasına derseniz, ilk devre biterken Boutaib'in yapılan ortaya gelişine vurduğu şut dışında bir tehlike hatırlamıyorum.
İkinci devre de Galatasaray oyun kontrolünü elinde tuttu, savunmayı sağlama alarak, "yakalarsam" üçüncüyü de atarım dedi. Rodriguez 58. dakikada yine bir plase denedi, auta gitti, Sinan 64'te Fernando'yu ceza sahasına soktu, Brezilyalının sert ve isabetli şutunda Farnolle nasıl başarılıysa, maç bitimine dakikalar kala Yasin'in şutunda da bir o kadar başarılıydı. İkinci devrenin ortalarında biraz kıpırdasa da Malatyalı topçular, maçın bitimine 15 dakika kala sakatlanan Chebake'nin yerine oyuncu değişiklik hakları dolduğu için oyuncu sokamadıkları için eksik oynayıp, skoru kabullenmek zorunda kaldılar...
2- Rakip takımın neredeyse ciddi atağının olmadığı karşılaşmada Muslera'ya da görev düşmedi tabii ki. Uruguaylı file bekçisi nadir gelişen Malatyaspor ataklarında yine de çok dikkatli ve konsantre gözüktü...
3- Mariano'nun sakatlığında Linnes sağ kanadın tapusunu aldı, fena da gitmiyor, bu hafta partneri Sinan'dı ve onunla da iyi verkaçlarla pozisyonlar aradılar karşı kalede. Öte yandan Yuto Nagatomo kendi kanadında rakipsiz, Latovleviçi günlerini sayıyor Galatasaray'da. Bakalım sezon sonunda Yuto'nun bonservisi satın alınabilecek mi? Bugünlerde herkes Garry'nin yükselen performansını konuşuyor, Fatih Terim'in gelişine bağlıyor siyahi topçunun müthiş çıkışını da, Nagatomo'nun ikinci devre takıma katılımı Rodriguez'in arkasını sağlama alırken, hucuma çıkışlarıyla da takım arkadaşını rahatlatması çok önemli. Bu arada unutmadan, bir pozisyonda Malatyalı oyuncu Yuto'nun ayağına bastı ve bizim Japon yerde kaldı, Bülent Yıldırım düdük çalmadı. Ah be Bülent hoca, Japon adam yalan söyler mi, ayak gitmiş işte, al bak fotoğrafa...
4- Maicon-Serdar ikilisine Başakşehir karşılaşmasında Denayer'i de stoper bölgesine bir alternatif olarak ekledi Fatih Terim ve o maçtan bugüne kadar savunmada tek banko Belçikalı topçu oldu, Serdar-Maicon sakatlık ve ceza durumlarına göre değişe değişe forma giymeye başladılar. Malatya karşısında Brezilyalı yeşil zemindeyken, Serdar kenarda ısınıyordu. Rakibin çok etkili pozisyonun olmadığı maçta, Maicon-Denayer ikilisine de pek iş düşmedi.
5- Fatih Terim'in Donk'tan nasıl bir topçu yarattığını izledikçe şaşırmadan edemiyoruz. Kadroya alınmayan, genç takımla idmanlara çıkan ve çok nadiren forma şansı bulduğunda bile "kazmalık" örnekleri sergileyen Hollandalı oyuncu, şu anda Galatasaray'ın olmazsa olmazı. Orta saha ile savunma arasında öyle değerli işler yapıyor ki Donk, ligin ilk yarısında söz konusu bölgenin en iyi adamı Fernando'yu Fatih Terim artık daha ileride değerlendiriyor. Sadece oyunculuğu ile değil, karakteri ile de son maçta alkışları aldı Ryan Donk. Fatih Terim'in genç oyuncu Ozan'a şans vermek için kendisini çıkarttığında Hollandalının koşarak çıkmasına vurgu yapan muhabire şöyle cevap veriyordu Donk:" Ozan'ın daha fazla süre alması için acele ettim. yavaş hareket ederek onun süresinden çalmak istemedim"...
6- Belhanda'nın cezası nedeniyle Akhisar karşısında Selçuk'la oynamıştı Galatasaray ama "kaptanın" o bölgede zayıf kaldığını yazmıştık geçen haftaki maç yazımızda. Bu hafta tekrar Belhanda formasına kavuştu ve ligin en erken, kendisinin de en "kolay" golünü attı. Transferi sürecinde taraftarın görmeyi en çok arzuladığı taklasını da üçüncü defa attı sezonun bitimine bir hafta kala. "Gelecek planlarımda Belhanda var" dediğine göre Fatih Terim, önümüzdeki sene yine Faslı oyuncu ile oynayacağız demek anlamına geliyor bu demeç lakin Dünya Kupasından dönecek ve az tatil yapacak olan Belhanda umarım bu seneyi aratmaz."Varlığın dert, yokluğun yara" der ya şarkıda, öyle bir topçu Belhanda, oynarken beklediğimiz performansı göstermiyor da, yokken de "Nerdesin Belhanda" diyoruz. İlginç...
7- Feghouli'nin cezalı olmasından dolayı Malatyaspor karşısında oyuna Sinan Gümüş'le başladı Fatih Terim. Anneler gününde, annesi de tribündeydi ve keşke gol atıp annesine koşabilseydi Sinan ama olmadı. Geçen sene pek yapmıyordu ama Fatih Terim'in gelişiyle özgüveni de yükseldi ve ayağına aldığı toplarla dikine dikine rakibin üzerine korkusuzca gitmeye başladı genç oyuncu. Başarılı da oluyor, rakip eksiltebiliyor, arkadaşlarını pozisyona sokabiliyor. Göztepe maçında belki yine kulübede oturacak, formayı Feghouli'ye verecek hocası ama Sinan, herkes Dünya Kupasına odaklanmış, kupa yorgunluğu yaşarken iyi bir sezon başı hazırlık geçirerek seneye takımın vazgeçilmezlerinden olabilir.
8- Cumartesi gecesi yaptığı iki asistle ligteki asist sayısını 10'a yükselten Garry Rodriguez yine maçın iyilerinden biriydi. Özellikle ilk golde topu çalmasındaki hızı "usain Bolt'u kıskandıracak" türdendi. Takımı için oynadığında çıtayı çok yükseklere çıkarabilen, performansı ile taraftarlı tarafsız herkesin alkışını alıyor Garry ama bazen ön plana çıkmak istiyor, gol hazzını yaşamak istiyor. Bu da normal, her topçu gol atmak ister ama çok müsait durumda olan takımdaşları varken, kaleye vurmak hiç hoş olmuyor. Bunu sadece biz yazmıyoruz, hocası da mimikleriyle gösteriyor...
9- Alanya deplasmanından sonra iki hafta arka arkaya penaltı kaçırarak gol "açlığı" yaşamıştı Bafetimbi Gomis ve Malatya karşısıda "şeytanın bacağını kırdı" ve rahatladı. Fransız oyuncu attığı golle bir sezonda en fazla gol atan yabancı oyuncu olan Alex'in rekorunu da 28 golle egale etmiş oldu. Geçen hafta kaçırdığı penaltı sonrası göz yaşlarına boğulmuştu, Galatasaray taraftarı ve takım arkadaşları Gomis'i onore etti, maç sonu Sinan tribünden aldığı ultrAslan bayrağını Gomis'e verdi ve "kara panter" galibiyet sevincini takımın önünde bayrak sallayarak kutladı.
10- Fatih Terim sadece takımı maçlara hazırlayıp, şampiyonluğa gitmiyor her geçen haftada, aynı zamanda Florya'dan çıkan gençleri de bir bir taraftarla tanıştırıyor. Geçen haftalarda Gökay ve Celil'i maç kadrolarına almıştı ama oyuna sokmaya fırsat bulamamıştı. Cumartesi gecesi genç mi genç, pırıl pırıl bir çocuk adım attı Ali Sami Yen'e, adı Ozan'dı... Çok fazla süre almasa da, böyle kritik bir süreçte bir gencin çocukluk düşlerini gerçekleştirmek ancak Fatih Terim gibi "efsane" hocaların yapabileceği bir iştir... Sağolasın hocam...
11- Güneşin pırıl pırıl vurması, tıka basa dolmuş tribünler şampiyonluğu müjdeler... Cumartesi gecesi de öyle büyülü bir hava vardı "Ali Sami Yen" stadında... Koca sezonda iç sahada bir beraberlik dışında Galatasaray tüm maçları kazanmıştı ve bunda en büyük pay o büyük taraftarındı... Onlar ellerinden geleni yaptılar, şimdi kaldı bir... Söz sırası Fatih'in aslanlarının... Haydi...
STAT: Türk Telekom
HAKEMLER: Bülent Yıldırım, İsmail Şencan, Asım Yusuf Öz
GALATASARAY: Muslera, Linnes, Maicon, Denayer, Nagatomo, Fernando (Dk. 83 Selçuk İnan), Donk (Dk. 90+1 Ozan Muhammed Kabak), Sinan Gümüş (Dk. 69 Yasin Öztekin), Belhanda, Rodrigues, Gomis
EVKUR YENİ MALATYASPOR: Farnolle, Chebake, Mina (Dk. 25 Doria), Sadık Çiftpınar, Cissokho, Azubuike, Diallo (Dk. 46 Murat Yıldırım), Eren Tozlu (Dk. 73 Mustafa Eskihellaç), Aytaç Kara, Adem Büyük, Boutaib
GOLLER: Dk. 1 Belhanda, Dk. 12 Gomis (Galatasaray)
SARI KARTLAR: Dk. 8 Diallo, Dk. 57 Sadık Çiftpınar, Dk. 61 Boutaib, Dk. 68 Doria, Dk. 86 Mustafa Eskihellaç (Evkur Yeni Malatyaspor), Dk. 61 Rodrigues (Galatasaray)
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