Giresunspor:0-2:Galatasaray

2021-2022 sezonun ilk maçı...
Başka bir deyişle Galatasaray sezona ligin çiçeği burnunda takımı Giresunspor karşısında başlayacak...
Çok gezenler için "leyleği havada mı gördün?" derler ya büyükler, Galatasaray futbol takımı da İskoçya'dan Giresun'a uğrayıp, oradan da Danimarka'ya yolculanacak...
Ve bir büyük sözü daha "Başlangıçlar önemlidir, nasıl başlarsan, öyle biter".
O halde iki yıldır şampiyonluğa hasret kalan Galatasaray, tekrardan "mayıslar bizim" demek isterse, lige Karadeniz'de iyi bir başlangıç yapmalıydı... Üstelik şampiyonluk için iştahlı ezeli rakipleri de sezona üçer puanlarla başlamışken...
Fatih Terim'in niyeti kazanmaktı ama bir çok kişinin eleştirirken unuttuğu karşılarında da bir rakip olduğuydu. Hakan Keleş önderliğinde Giresunspor da 44 sene merhaba dediği Süper Ligin ilk maçında taraftarın yüzünü güldürmeyi hedefliyordu. Bunun için de boş durmamışlar, Galatasaray'ın PSV ve St.Johnstone maçlarını iyi analiz etmişler, planlarını yapmışlardı...
Neydi yaptıkları: Galatasaray oyun başlangıçlarını kaleciden aldığı topla stoperler üzerinden Taylan-Berkan ikilisi ya da Kerem, Babel, Feghouli başlatmakta ve rakibin stoperlerinden Luyindama'nın topla ilişkisinin zayıf olduğunu görüp, topun Luyindama'ya gelmesini bekleyip, pas kanallarını kapatıp, Galatasaraylı savunmacıların hatasını kollamaktı. Başarılı da oldular, pozisyonlar da buldular da Muslera'nın koruduğu kalenin ağlarını havalandırmadılar...
Deplasman takımı ise geçen dakikalarla birlikte oyuna ısındı, Berkan'la ilk şutunu buldu, rakip ceza sahası önünde bol adamla bulunup, "duvar pasları" ile eski kalecileri Okan'la karşı karşıya kalmayı denerken, Taylan'ın denediğinde başarılı olduğu ama pek denemediği uzun paslardan birinde Feghouli topla bulup, köşeye yolladı, Okan iyi çıkardı ama dönen top Diagne için ikramdı: Gol...
Rakip sahada öne geçen Galatasaray, ilk dakikalara göre daha rahatlayınca, atak opsiyonlarına Boey'i ve van Aanholt'u da ekleyince, Fransız oyuncunun ceza sahasına girerken Hüsamettin tarafından düşürülmesi sonrası VAR yardımıyla penaltı da kazandı. Gol atmanın moralı ile Diagne hemen topu beyaz noktaya dikti ama karşısında panaltılar konusunda hiç de yabana atılmayacak Okan vardı ki, Rizespor'un kiralık oyuncusu eski takım arkadaşının gol sevincine izin vermedi. Golcüler nasıl ki gol attıklarında yumruk havada sevinç gösterisinde bulunuyor, Okan da skor tabelasının değişmesine izin vermediği için başarısını yumruk havada kutladı ama Galatasaray taraftarı gereksizce bundan alındı...
Kaçırmış olduğu penaltının ardından çok geçmeden bu kez Cicaldau, Diagne'yi savunma arkasına kaçırdı da Hüsamettin yine yaka paça sarılıp penaltı olma pahasına gole izin vermedi. Hakem Erkan Özdamar tereddütsüz penaltı noktasını gösterirken, yardımcısı Erdinç Sezertam manasızca bayrak sallıyordu. Yapılan VAR kontrolünde ofsayt olmadığı "açık seçik" meydandaydı ve son adam olarak Hüsamettin de kırmızı kartla oyun dışına yollanıyordu. Galatasaray bir kez daha golle burun buruna kalmıştı, top Diagne'nin elindeydi ama Fatih Terim Rumen oyuncu Cicaldau'yu işaret edince, genç topçu Okan'ı ters köşeye yatırıp, formayı giydiği ilk maçta golle tanışma sevinci yaşıyordu...
Rakibin bir kişi eksik oynadığı, skorda da iki farklı önde bulunan Galatasaray ikinci yarı çok daha rahat bir maç çıkarırken, Okan'ın kalesinde de pozisyon üstüne pozisyon buluyordu. Üç gün sonra oynanacak maçı da düşünen Fatih Terim bazı oyuncularını değiştirmek için saha kenarında beklerken birden Giresunspor ceza sahasının önünün karıştığı yansıyordu ekranlara. İlginçtir, alışık olduğumuz üzere rakip oyuncular değil de Galatasaraylı Kerem ile Marcao birbirine giriyor, Diagne ve Ciacaldau onları ayırmaya çalışıyordu. Nedeni ve niçini kimsenin anlamadığı bir şekilde Marcao'nun bir ikazına Kerem sus işareti yapıyor ve Brezilyalı 50 metre koşarak takım arkadaşına kafa atıp, sağlı sollu yumruk atmaya yelteniyordu. Kural gereği maçın hakemi mevzuyu VAR ekranından izleyip Marcao'yu kırmızı kartla saha dışına yollayınca, Galatasaray da on kişi ile mücadele etmek durumunda kalmıştı kalan dakikalarda...
Rakibinin karışması ve on kişi kalmasıyla tekrar moral bulan ev sahibi gol için Galatasaray kalesine yüklense de Luyindama'nın yanına gelen Alpaslan dikkatliydi, Hollandalı sol bek van Aanholt da tecrübesi ile savunmayı toparlayıp, arkadaşlarını yönlendiriyordu. Yaşadıkları şoku atlatan ve rakibin baskısını da bertaraf eden Galatasaraylı topçular, Arda'nın oyuna girmesiyle de rakip kalede pozisyonlar bulmaya başladılar ki, Emre Kılınç oldukça net bir pozisyonda topu Okan'a teslim ederken, Babel'in ayağının kırılayazacağı bir anda hakem penaltıyı vermezken, VAR hakemi Mete Kalkavan da kendisini uyarmadı.
Galatasaray geçen sene çok acı bir şekilde her puanın, her golün ne kadar önemli olduğunu anlayarak şampiyonluk kaybetti. Bu sene de artık ne havaya atılacak puanlar, ne de gollere ihtiyacı var. Karşılaşmanın son saniyelerinde Alpaslan'ın geriden gelip Muslera ile karşı karşıya olan rakibinin ayağından topu alması ne kadar değerliyse, hakem ve VAR ortaklığı ile verilmeyen penaltı bir o kadar manalıdır. Lakin Marcao-Kerem kavgası sonrası "güme" giden penaltıyı kimse konuşmayacak. Umarım Galatasaray bu sene sonunda avaraja ihtiyaç duymaz...
Stat: Çotanak Spor Kompleksi
Hakemler: Erkan Özdamar, Erdinç Sezertam, Serkan Çimen
Giresunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru, Douglas, Perez, Hüsamettin Tut, Sankhere (Dk. 46 Traore), Joey Pelupessy, Hayrullah Bilazer (Dk. 80 Umut Nayir), Flavio, Serginho , Balde
Galatasaray: Muslera, Boey, Luyindama, Marcao, Van Aanholt, Taylan Antalyalı (Dk. 65 Alpaslan Öztürk), Berkan İsmail Kutlu, Feghouli (Dk. 65 Babel), Cicaldau (Dk. 83 Arda Turan), Kerem Aktürkoğlu (Dk. 65 Emre Kılınç), Diagne (Dk. 80 Falcao)
Gol: Dk. 31 Diagne, Dk. 45 +2 Cicaldau (Galatasaray)
Kırmızı kart: Dk. 45 Hüsamettin Tut (Giresunspor), Dk. 63 Marcao (Galatasaray)
Sarı kartlar: Dk. 11 Taylan Antalyalı, Dk. 90 Luyindama (Galatasaray)
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