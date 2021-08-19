St. Johnstone:2-4:Galatasaray

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Stat: McDiarmid Park
Hakemler: Andris Treimanis, Haralds Gudermanis, Aleksejs Spasjonnikovs (Letonya)
St. Johnstone: Clark, Kerr, Gordon, McCart, Brown (Dk. 67 Rooney), McCann, Davidson, Craig (Dk. 70 Hendry), Booth (Dk. 86 Devine), Kane (Dk. 66 May), O'Halloran
Galatasaray: İsmail Çipe, Boey, Luyindama, Marcao, Van Aanholt, Taylan Antalyalı (Dk. 89 Alpaslan Öztürk), Kerem Aktürkoğlu (Dk. 82 Mustafa Muhammed), Berkan Kutlu, Feghouli (Dk. 88 Emre Kılınç), Arda Turan (Dk. 73 Babel), Diagne (Dk. 83 Aytaç Kara)
Goller: Dk. 29 Diagne, Dk. 64 Kerem Aktürkoğlu, Dk. 70 Feghouli, Dk. 90+2 Emre Kılınç (Galatasaray), Dk. 37 Kerr, Dk. 90 3 O'Halloran (St. Johnstone)
Sarı kart: Dk. 39 Kane, Dk. 40 Craig, Dk. 60 Davidson, Dk. 77 Hendry (St. Johnstone), Dk. 41 Marcao, Dk. 48 Van Aanholt (Galatasaray)
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