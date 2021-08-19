19 Ağustos 2021 Perşembe

St. Johnstone:2-4:Galatasaray



 Maçla ilgili yorumlar çok yakında eklenecektir... 


Stat: McDiarmid Park 

Hakemler: Andris Treimanis, Haralds Gudermanis, Aleksejs Spasjonnikovs (Letonya) 

St. Johnstone: Clark, Kerr, Gordon, McCart, Brown (Dk. 67 Rooney), McCann, Davidson, Craig (Dk. 70 Hendry), Booth (Dk. 86 Devine), Kane (Dk. 66 May), O'Halloran 

Galatasaray: İsmail Çipe, Boey, Luyindama, Marcao, Van Aanholt, Taylan Antalyalı (Dk. 89 Alpaslan Öztürk), Kerem Aktürkoğlu (Dk. 82 Mustafa Muhammed), Berkan Kutlu, Feghouli (Dk. 88 Emre Kılınç), Arda Turan (Dk. 73 Babel), Diagne (Dk. 83 Aytaç Kara)  

Goller: Dk. 29 Diagne, Dk. 64 Kerem Aktürkoğlu, Dk. 70 Feghouli, Dk. 90+2 Emre Kılınç (Galatasaray), Dk. 37 Kerr, Dk. 90 3 O'Halloran (St. Johnstone)

Sarı kart: Dk. 39 Kane, Dk. 40 Craig, Dk. 60 Davidson, Dk. 77 Hendry (St. Johnstone), Dk. 41 Marcao, Dk. 48 Van Aanholt (Galatasaray)

Yazı: ultras/Movement Saat 17:45

Dosya: , , ,

Bookmark and Share

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Kaydol: Kayıt Yorumları (Atom)
Blog Widget by LinkWithin

 