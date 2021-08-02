Galatasaray:1-2:PSV

İlk maçta alınan 5-1lik maçın rövanşında Galatasaray'ımız "Ali Sami Yen"in çimlerinin yenileme çalışmasında olduğundan dolayı Başakşehir Futbol Kulübünün "Fatih Terim" stadında yaptığı mücadeleden 2-1lik mağlubiyetle ayrılarak Şampiyonlar Ligi gruplarına kalamadı. Malum tatil sürecinde olduğumuzdan dolayı maçın 90 dakikasını canlı olarak izleme şansım olmadı. Daha sonraki günlerde de "full"tekrarına rastlamadım için, "özet seyredip" yorum yapmak yerine maç yazısını da galatasaray.org'tan paylaşacağım... Bu seferlik böyle olsun...
3’ PSV Eindhoven, sağ kanattan kazandığı serbest vuruşu ceza sahamıza orta olarak gönderdi. Savunmamızdan seken top Marco van Ginkel’in önünde kaldı. Ceza sahası içinden yapılan sert vuruşu savunmamız karşıladı.
11’ Mario Gözte'nin sert müdahalesi sonrasında Emre Kılınç acı içerisinde yerde kaldı. Hakem Irati kartına başvurmadı ve oyuncuya sözlü uyarıda bulundu.
15' Bu dakikalarda ön alanda yoğun baskı ile oyunu domine eden takımız, ön alanda kaptığı topla pozisyon buldu. Aytaç Kara'nın ceza alanı dışından şutu üstten auta çıktı.
28' PSV takımı sağ kanattan etkili gelirken Zahavi'nin içeriye çevirdiği top sonrası kalemize gelen şuta Luyindama kendini çok iyi siper ederek topun kornere gitmesini sağladı.
35' PSV, savunmamızın arkasına atılan topla Gakpo ile hızlı hücuma çıktı. Onun tehlikeli ortasını Luyindama son bir hamle ile savuşturdu.
36' PSV takımı ceza sahamızın sol çaprazından serbert vuruş kazandı. Arka direğe gönderilen ortayı Muslera yumrukladı. Dönen topa ceza sahası dışından Madueke sert vurdu. Marcao'nun müdahale ettiği top yön değiştirerek filelerimizle buluştu: 0-1
45' İlk yarının sonu aiki dakika ekstra zaman eklendi.
İlk yarı rakip takımın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
46’ Takımımızda Barış Alper Yılmaz yerine Ryan Babel, Mostafa Mohamed yerine Mbaye Diagne oyuna dahil edildi.
46’ Kerem Aktürkoğlu sağ kanatta mükemmel seri çalımlarla atağa kalkarak sol kanattaki Babel ile topu buluşturdu. Ryan Babel sağına çekerek sert bir şut denedi. Top direğin üzerinden auta çıktı.
57’ Ceza sahası dışından Zahavi kalemizi yoklarken Fernnado Muslera topu kornere çeldi.
58’ Sağ kanadımızdan Mario Gözte ile gelen PSV Eindhoven, onun ortaya çevirdiği topta Van Ginkel ile topu filelerimizle buluşturdu: 0-2.
63’ Gakpo çalımlarla ceza sahamızın arkasına derinlemesine gönderdi. Eran Zahavi kalemize doğru yönelirken Luyindama zamanında araya girdi ve rakibin pozisyonunu bozdu.
64’ Kerem Aktürkoğlu’nun şutunu eliyle kesen Boscagli sarı kart gördü. Ceza yayının yakınından kullandığımız frikiği Ömer Bayram üstten auta gönderdi.
66’ Takımımızda Emre Kılınç yerine Emre Taşdemir, Kerem Aktürkoğlu yerine Arda Turan oyuna girdi.
69’ PSV’de Madueke yerine Mauro Junior, Van Ginkel yerine ise Pröpper oyuna girdi.
70’ Jesse Sekidika ceza alanında vuruş pozisyonu ararken, top sağ kanattaki Yedlin’e açıldı. Onun kaleye yönelen ortasını kaleci Drommel son anda kornere tokatladı.
74’ Mbaye Diagne’yi arkadan çekip düşüren Boscagli ikinci sarı kartını görerek oyun dışı kaldı.
75’ Aytaç Kara’nın barajın üzerinden kavisli bir şekilde kaleye gönderdiği serbest vuruş, direğin bir karış üzerinden auta çıktı.
75’ Takımımızda Ömer Bayram’ın yerine Atalay Babacan oyuna girdi.
76’ PSV’de Eran Zahavi oyundan çıktı, Viergever oyuna girdi.
83’ Arda Turan sol çizgide topu rakibinden mükemmel şekilde alarak çizgiye inen Emre Taşdemir’in koşu yoluna bıraktı. Emre’nin ortasında Mbaye Diagne, çok şık bir dokunuşla topu filelerle buluşturdu: 1-2.
89’ Emre Taşdemir’in açtığı ortayı Arda Turan kafasıyla arka direğe aşırttı. Sekidika’nın müsait pozisyonda yaptığı vuruş rakibe çarparak kornere çıktı.
89’ Aytaç Kara’nın kullandığı kornere penaltı noktası üzerinde Luyindama kafa vurdu. Ancak top üstten auta çıktı.
90’ PSV’de Gakpo yerine Teze, Bruma oyuna dahil oldu.
90’ Karşılaşmanın sonuna en az üç dakika ekstra zaman eklendi.
Stat: Başakşehir Fatih Terim
Hakemler: Massimiliano Irrati, Filippo Meli, Stefano Alassio (İtalya)
Galatasaray: Muslera, Yedlin, Luyindama, Marcao, Ömer Bayram (Dk. 76 Atalay Babacan), Sekidika, Aytaç Kara, Emre Kılınç (Dk. 67 Emre Taşdemir), Barış Alper Yılmaz (Dk. 46 Babel), Kerem Aktürkoğlu (Dk. 67 Arda Turan), Mustafa Muhammed (Dk. 46 Diagne)
PSV Eindhoven: Drommel, Mwene, Silva, Boscagli, Max, Sangare, Götze (Dk. 90+1 Jordan), Van Ginkel (Dk. 69 Pröpper), Madueke (Dk. 69 Mauro Junior), Zahavi (Dk. 75 Viergever), Gakpo (Dk. 90+1 Bruma)
Goller: Dk. 37 Madueke, Dk. 59 Van Ginkel (PSV Eindhoven), Dk. 84 Diagne (Galatasaray)
Kırmızı kart: Dk. 74 Boscagli (PSV Eindhoven)
Sarı kart: Dk. 88 Aytaç Kara (Galatasaray)
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