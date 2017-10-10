Çaylakların Saç Traşı

Kim başlattı, nasıl ortaya çıktı hatırlamıyorum ama Galatasaray
kamplarında yıllardır "ilginç" bir uygulama var: kampa alt yapıdan katılan "çaylak" topçuların saçları "sıfıra" vurulur. Büyük bir heyecan ve arzuyla kampa gelen yeniler, "abileri"nin gösterdiği koltuğa otururlar ve makineyi eline alan takımın "eskisi" hamarat bir berber edasıyla kazır çocukların kafasını. Bazı spor yazarları bunu çok sert bir şekilde eleştirmiş olsa da bu gelenek memleket sınırlarını aşmış gözüküyor. Brezilya
milli takımına ilk defa davet edilen Monaco
'nun 21 yaşındaki sol beki Jorge
'nin saçlarını da Neymar
kazımış ve instagram story'sinide paylaşmış, "çaylak" oyuncuya hoşgeldin demiş... Bakalım bu "akıma" başka katılan olacak mı?
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