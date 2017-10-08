Rusya'ya Son Biletler

Önümüzdeki yaz Rusya'da yapılacak olan Dünya Kupası için çeşitli kıtalardan kalkacak uçaklar yavaş yavaş yolcularını belirlemeye başlarken, Avrupa elemeleri sonrası Belçika, Almanya, İngiltere ve İspanya'nın ardından Kızıl Meydan'da ulkesinin bayrağını sallayacaklar da oldukça çekişmeli ve dramatik maçlar sonrası nihai olarak salı gecesi belirlenecek.
A grubuna göz attığımızda Fransa 20 puanla lider ve takipçileri İsveç (19) ile Hollanda(16) birbirleriyle oynayacaklar. Genel averajın dikkate alındığı elemelerde Hollanda'nın Rusya ümidini play-offlarda sürdürmesi için rakibini 7 farklı yenmesi gerekir, İsveç, dün gece Lüksemburg'u 8leyerek işini sağlama aldı aslında. Futbol bu, olur mu, olmaz diye bir şey yok ama çok çok zor. İlginç bir kapışma olacaktır, portakalların "umuda çırpınışı"nı yayınlayacak bir televizyon kanalı bulursak izleriz. Fransa evinde dün gece kendi sahasında Hollanda'dan 3 yiyen Belarus'la oynayacak, kazanıp doğrudan Rusya biletini almak isteyecektir.
B grubunun ilk iki takımı belli de, kimin doğrudan, kimin play-off oynayarak yaz ayında Dünya Kupası heyecanı yaşayacağı salı gecesi Portekiz'de oynanacak olan Portekiz-İsviçre "finali"yle belli olacak. Deplasman takımına beraberlik yetiyor ama Ronaldo ve arkadaşları mutlaka kazanmak zorunda, kazanırlarsa averajla İsviçre'yi sollayacaklar... Avrupa elemelerinde gecenin en kritik maçı...
Sıralamanın belli olduğu C grubunda ayın 10'unda sadece formalite maçları oynanacak, Almanya Azerbaycan karşısında gol rekoru denemesi yaparak taraftarına heyecan yaşatabilir, Kuzey İrlanda ise Norveç deplasmanında play-offlardaki rakibi için hazırlık maçı oynayabilir.
D grubu ise tam bir arap saçı. İlk üç sıradaki takımlar 18 (Sırbistan), 17 (Galler) ve 16 (İrlanda Cumhuriyeti) şeklinde sıralanıyorlar. Lider iç sahada deplasmanda 3-1 mağlup ettiği Gürcistan'ı misafir edecek, denizi geçip derede boğulmazlar, ateşli taraftarı önünde kazanıp Rusya bileti alacaklardır. Lakin esas heyecan Britanya yarımadasında yaşanacak, Galler-İrlanda maçının sonucu play-offa kalacak takımı belirleyecek, Chris Coleman'ın takımı ev sahibi avantajını koruyup, Gürcistan'dan bir mucize bekleyecektir.
E grubunda ise Karadağ deplasmanda lider Polonya'yı yenip, Danimarka'nın Romanya karşısında en az iki farkla mağlup olmasını bekleyecek ki play-offlara kalabilsinler. Futbol bu, ne olacağı belli olmaz ama "bu saatten" sonra ne Polonya liderliği bırakır, ne de Danimarka evinde kaybeder... Karadağ halkı perşembe gecesi evinde Danimarka'ya yenildiklerine yaz aylarında televizyon karşısında Dünya Kupasını izlerken çok daha fazla ağlayacaklar.
Fransa'daki Avrupa Şampiyonasında meydana gelen taraftar olaylarından sonra Ruslar İngilizlerin memleketlerine gelmesini dört gözle beklerken, Southgate'in talebeleri "Bekle bizi Rusya, biz geliyoruz" dediler bile çoktan. Onlar işlerini garantiledi ama ikincilik için üç aday var: İskoçya, Slovakya ve Slovenya. İskoçya, Slovenya deplasmanına gidecek ve ev sahibi kazanıp, Slovakya'nın kendi evinde grupta sadece 3 gol atıp 22 gol yemiş ve 1 puana sahip Malta'ya yenilme "mucizesini" bekleyecek. Fikstür avantajı Slovaklardan yana ama "Brave heart" İskoçlar da üç puan alıp kendi göbeklerini kendileri kesebilirler. Basketbolda Avrupa Şampiyonu olan Slovenlerin İstanbul'da tribünlere kattığı heyecanı Rusya'da da görmek isteriz ama işleri zor...
İspanya ve İtalya aynı gruba düşerse diğer ülkeler orada sadece klasman maçına çıkar ve G grubunda da işler aynen öyle oldu, İspanya liderliği, İtalya da play-offu garantiledi. Son maçlara sadece bahisçiler takılabilir...
H grubunda kıtamızın yeni gözdesi Belçika da Moskova biletini cebine koydu, Güney Kıbrıs karşısında "tuzları kuru" sahaya çıkacaklar. Bosna-Hersek Estonya deplasmanında "şans kırıntıları" arayacak ama Yunanistan'ın Atina'da "futbolun dibinde San Marino ile liderlik yarışı yapan" Cebelitarık karşısında puan kaybı yaşaması için Olimpos'taki tanrıları epeyce bir öfkelendirmiş olması gerekir... Keşke Boşnaklar dün gece ilk yarısını 2-1 önde kapattıkları Belçika maçını kazanabilselerdi...
Bizim grubumuzla bitirelim değerlendirme yazımızı. Cuma gecesi İzlanda'ya kaybettik, Finlandiya maçının da bir anlamı kalmadı, Eskişehir'de kadroya girmek için "çırpınanlar" sakatlık "ayağına" kafileden çıkmaya başladılar, bizler de bir dört sene daha beklemek zorunda kaldık Dünya Kupasında istiklal marşı duymayı. Ama gruptan kimin çıkacağı son maçlara kaldı: İzlanda rahat, içerde Kosova'yı konuk edecek de, esas heyecan Ukrayna'da yaşanacak. Hırvatlar yapmış oldukları "basit puan kayıpları" ile şanslarını zora soktular, Shevchenko'nun takımı ise oldukça istikrarlı gidiyor, Türkiye maçında yaptıkları gibi taraftar baskısıyla boğarlarsa Hırvatları play-off bileti alırlar ama Modric ve arkadaşları da bu işi sonuna kadar kovalayacaktır. Bu arada Hırvatlar hocayı değiştirdi ve taze kan Dalic geldi takımın başına. İlginç bir maç olacak, pazartesi gecesi izlemeye değer...
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