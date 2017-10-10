Rusya'da 2018 yazında yapılacak olan Dünya Kupası'na katılacak olan takımlar bir bir ortaya çıkarken, ülkelerin bu turnuvada giyeceği formalar da futbolseverler tarafından merak edilmeye başlandı. Takımların resmi malzeme tedarikçileri de boş durmuyor, sponspor oldukları ülkelerin "podyumda" en şık gözükmesi için çalışmalara çoktan başlamışlar bile. Adidas'ın Almanya, Arjantin, Rusya, Kolombiya ve Meksika için tasarladığı formalar internet alemine şimdiden "sızdırılmış"bile. Öncelikle Almanlar'ın İtalya 90'da çok tutulan formasının "renksiz" ve modernize versiyonu ile panzerler Rusya'da boy gösterirken, Kolombiya da eğer turnuvaya katılma hakkı kazanırsa onlar da 1990'daki turnuvanın izlerini taşıdıkları ekipmanla taraftarlarının önüne çıkacaklar. Arjantin yarın Ekvator'dan galibiyetle dönerse her zamanki mavi-beyaz çubuklusu ile Moskova'da arz-ı endam edecek. Tabii ev sahibini de unutmayalım, onlar da "kızıla" boyayacaklar yeşil çimleri...
10 Ekim 2017 Salı
Dünya Kupası Formaları Sızdırıldı
Rusya'da 2018 yazında yapılacak olan Dünya Kupası'na katılacak olan takımlar bir bir ortaya çıkarken, ülkelerin bu turnuvada giyeceği formalar da futbolseverler tarafından merak edilmeye başlandı. Takımların resmi malzeme tedarikçileri de boş durmuyor, sponspor oldukları ülkelerin "podyumda" en şık gözükmesi için çalışmalara çoktan başlamışlar bile. Adidas'ın Almanya, Arjantin, Rusya, Kolombiya ve Meksika için tasarladığı formalar internet alemine şimdiden "sızdırılmış"bile. Öncelikle Almanlar'ın İtalya 90'da çok tutulan formasının "renksiz" ve modernize versiyonu ile panzerler Rusya'da boy gösterirken, Kolombiya da eğer turnuvaya katılma hakkı kazanırsa onlar da 1990'daki turnuvanın izlerini taşıdıkları ekipmanla taraftarlarının önüne çıkacaklar. Arjantin yarın Ekvator'dan galibiyetle dönerse her zamanki mavi-beyaz çubuklusu ile Moskova'da arz-ı endam edecek. Tabii ev sahibini de unutmayalım, onlar da "kızıla" boyayacaklar yeşil çimleri...
Yazı: ultras/Movement Saat 01:01
Dosya: Dünya Kupası, Formalar
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