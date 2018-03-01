1 Mart 2018 Perşembe
Dünya Kupasında Uyuşturucu Serbest Olabilir
Moskova basınındaki haberleri kaynak gösteren Rumen Gazeta Sporturilor, bu yaz Rusya'da yapılacak olan Dünya Kupasında seyircilerin tribüne esrar, kokain ve benzeri uyuşturucu maddeler ile girebileceklerini belirtti. "Rusya'da otlar sadece sahada olmayacak" diye manşet atan gazete, sözü edilen maddeleri herkesin kullanamayacağını ama doktor tarafından sağlık açısından kullanması yönünde elinde rapor olan taraftarlara serbestlik uygulanacağını belirtmiş haberde... Umarım bu iş Kadıköy'de Eboue'ye muz atan Fenerbahçeli taraftarların ırkçılıkla suçlanması sonrası "Doktorlar mide hasatalığım için bana muz önerdi, bu sebeple yanımda taşıyorum" demesine benzemez zamanla...
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