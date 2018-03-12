12 Mart 2018 Pazartesi

Sana S..tir Git Demeyeceğim


"Bir kadınsın, hatta hoş da bir kadınsın bu yüzden sana s..tir git demeyeceğim."

Maurizio Sarri
Napoli Teknik Direktörü

İnter'le berabere kaldıktan sonra şampiyonluk ümitlerinin bitip bitmediğini soran kadın muhabire cevap verirken

Yazı: ultras/Movement Saat 17:44

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