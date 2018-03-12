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12 Mart 2018 Pazartesi
Sana S..tir Git Demeyeceğim
"Bir kadınsın, hatta hoş da bir kadınsın bu yüzden sana s..tir git demeyeceğim."
Maurizio Sarri
Napoli Teknik Direktörü
İnter'le berabere kaldıktan sonra şampiyonluk ümitlerinin bitip bitmediğini soran kadın muhabire cevap verirken
Yazı:
ultras/Movement
Saat
17:44
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