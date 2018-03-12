Sahalara Giren Girene

Hafta sonu Avrupa
'nın çeşitli kentlerinde yapılan maçlarda deyim yerindeyse futbol sahaları "yol geçen hanına" döndü, hakeme ya da topçulara öfke kusan taraftarlar soluğu yeşil sahalarda aldılar. Yunanistan
Liginde zirveyi yakından ilgilendiren maçta PAOK
, lider AEK
'yı konuk etti ve oldukça gergin ve çekişmeli geçen maçta ev sahibi 90. dakika golü buldu ama hakem ofsayt gerekçesiyle golü iptal etti. İşte o an olanlar oldu: PAOK
başkanı belinde tabancasıyla sahaya girdi ve hakeme "sen artık bir ölüsün
" diye tehditler savurdu. Bunun üzerine maçın hakemi karşılaşmayı tatil etti. Çıkan olayların ardından Yunanistan Spor Bakanlığı
futbol liginin askıya alındığını açıkladı. Hatırlanacağı üzere geçen haftalarda PAOK-Olympiakos
maçının başında atılan konfetilerden biri Olympiakos
teknik direktörünün başına gelmiş, maç başlamadan tatil edilmiş ve Yunanistan Futbol Federasyonu
ev sahibini mağlup ederek, PAOK
'un 3 puanını silmişti.
West Ham'ın kendi sahasında Burnley'e 3-0 kaybettiği maçta da takımlarının küme düşme hattına yaklaşmasına kızan ev sahibi taraftarlar sahaya girerek kulübün sahipleri David Gold ve David Sullivan'ı protesto etti.
Montpellier'le 1-1 berabere kalıp, arka arkaya altıncı maçtan da 3 puan alamayan ve ligin dibine demir atan Lille takımının öfkeli taraftarı da maçın sonunda sahaya atlayarak kendi futbolcularına saldırdılar. Güvenlik güçleri olaya müdahale edene kadar bazı futbolcuların tartaklandığı gözüktü...
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