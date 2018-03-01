1 Mart 2018 Perşembe
TM Akhisarspor:1-2:Galatasaray
1- Son yıllarda memleketin her şehrine yeni yeni stadyumlar yapılırken, eski mabedlere de ister istemez veda ediyor futbolseverler. Bu statlar inşaa edilirken de, doyumsuz davranıp taraftar kapasitesinin üzerinde koltuk takılıyor ve hal böyle olunca sadece "büyük" maçlarda dolabiliyor statlar, geri kalan maçları boş tribünlere oynuyor ev sahibi takımlar. Oysa, dün gece kutu gibi bir stat gördük Akhisar'da... 12 bin taraftar kapasiteli Akhisar Stadyumu ilçenin nüfusuna uygun yapılmış ve kolayca dolabiliyor. "Akigolar" da sahiplenmişler yeni evlerini, zaten bıkmışlardı Manisa'ya taşınmaktan 15 günde bir, donatmışlar pankartlarla her tarafı. Galatasaray taraftarı da sopalı pankart gösterisi ile iyi bir deplasman işi çıkardı. Bravo ultrAslan...
2- Çift elemeli kupa maçı deplasmanda nasıl oynanması gerekiyorsa öyle oynadı Galatasaray, pek risk almadan, oyunun kontrolünü elinde tutarak ve kısıtlı kadrosunda rotasyon yapıp, eldeki oyuncuları ekonomik kullanarak... Sarı kırmızı topçular rakip kalede gol ararken , topu kaptırıp gelişen kontra atakta, biraz şans biraz takipçilik golü ile ev sahibi öne geçiverdi hiç hesapta yokken. "Yine mi deplasman kabusu" sorusu akıllara düşmeden Akhisar kalecisi Fatih'in hatası ve Ahmet Çalık'ın takipçiliği ile beraberlik geldi. Deplasmanda atılan gol çok değerlidir de maç biterken kupa golcüsü Sinan ile ikincisini atmak "adını finale yazdırmak" manasına taşıyordu...
3-Fatih Terim kısıtlı kadroyla iki kulvarda da başarılı olmak için rotasyona gitti Akhisar deplasmanında. Kalede Muslera ile devam ederken, Maicon'u Karabük deplasmanı için zinde tutmak adına Serdar Aziz'in yanına Ahmet Çalık'ı yerleştirdi. Bursaspor maçı esnasında Ahmet belki sahada değildi ama yaptığı bir hareketle herkesin takdirini kazandı. Amansız bir hastalığa yakalanan ve en büyük dileği Galatasaray'ı canlı seyretmek olan bir çocuğu locada ağırlamıştı genç stoper ve ufaklığın annesinin dualarını almıştı. "Kiminin parası kiminin duası" derler ya, futbolun ilahları Ahmet'in yüzüne güldüler ve direkten seken top Galatasaraylı stoperin önüne düştü ve Ahmet takımını rahatlatan golü attı. Cuma gecesi de Serdar Aziz atmıştı Bursa'ya, öncesinde de Maicon sarsıyordu rakip fileleri. Bu sezon Galatasaray adına sadece forvetler değil, savunmacılar da skora katkı sağlıyorlar. Bundan da hiç şikayetçi değiliz...
4-Sağ ve sol bekte de rotasyon vardı, Linnes ve Yuto dinlenirken, Mariano ve Latovleviçi sahnedeydi. Mariano hücüma çıkışlarıyla gözümüzün pasını sildi ama savunmada aksadığını da görmezden gelemedik. Sol kanattaki meslektaşı Latovleviçi de işin savunma tarafında "ruh" gibiydi. Rakibi kovalamak zul gelince, Akhisar'ın attığı golde Seleznyov'u boş bıraktı. Buna benzer bir kaç pozisyonda da etkisiz kalınca, Fatih Terim'in verdiği şansı çöpe atmış oldu.
5- Bursaspor maçında tüm serbest vuruşları ve kornerleri Selçuk'un kullanmasından rahatsız olduğumuzu belirtmiştik, Fatih Terim ve yardımcıları da bizim gibi düşünmüş olacak ki, dün gece duran topların başında Belhanda vardı. Ahmet Çalık'ın attığı golde topu falsolu kesen 10 numara olurken, Sinan'ın kafasıyla meşin yuvarlağı "öpüştüren" Selçuk oldu. Duran topların kullanılmasında dengeli davranmak, takım içi huzuru da perçinleyecektir ve daha effektif sonuçlar doğuracaktır.
6- Maçın son dakikalarında gelişen bir Galatasaray atağında Yasin ters kanatta "demarke" pozisyonda bekleyen Feghouli yerine hemen yanındaki Tolga'yı topla buluşturmuş, sosyal medyada büyük bir infial yaratmıştı bu "talihsiz" seçimi. Sadece taraftarların gurbetçi topçuya tepki göstereceğini zannetmiyorum, Fatih Terim de gereken ikazları yapacaktır kendisine zira hocanın geçmişinde bir Duro vakası vardı. Atatürk Olimpiyat Stadının açılış maçında Olympiakos'la karşılaşan Galatrasaray'da yeni transfer Arnavut oyuncu Duro'yu 60. dakika oyuna alan Fatih Terim, gelişen hızlı bir atakta ters kanatta boş koşu yapan arkadaşına pas atmayıp, topu ezen Arnavut oyuncuya kızıp, 80. dakika oyundan almıştı ve "Arkadaşının emeğini hiçe sayan topçu istemiyorum" diyerek takımdan da kovmuştu. Biri bu vakayı Yasin'e hatırlatırsa iyi olacak...
7- Sami Yen'deki maçtan sonra dün gece de sahadan atıldı Okan Buruk. Bir hocanın hırslı ve istekli olmasını anlıyorum da Okan'ın Galatasaray maçlarında atılacak kadar "raydan çıkması" ilginç geliyor. Hakemin ilk devrenin son dakikalarında "kontrolden" çıktığını herkes gördü, iki takımın lehine ve aleyhine verdiği ve vermediği faullerle tepki çekti, 45te korner attırmaması da bir hataydı ama artık hocalıkta tecrübeli diyebileceğimiz Okan Buruk'un tepkisini dizginleyememesi takımına büyük zarar veriyor.Ligin ilk yarısında Galatasaray maçında sahadan atıldıktan sonra 5 maç ceza almıştı, bakalım şimdi kaç maç alacak? Akhisar'ın başına geçtiği ilk haftalarda da sahadan atılmış ve takımını Kadıkoy'e hocasız yollamıştı. Bu hafta da Fenerbahçe karşısında Okan olamayacak "Akigoların" başında. Ne tesadüf değil mi?
8- Akhisarspor'un Ukraynalı golcüsü Yevhen Seleznyov Galatasaray'ın belalısı olmaya devam ediyor. Geçen sene Karabükspor'da oynarken Cüneyt Çakır'ın uydurduğu "hayali" penaltı sonrası gol atmıştı Galatasaray'a, bu sezon da Ali Sami Yen'deki 3-2lik maçta havalandırmıştı Muslera'nın koruduğu kalenin filelerini. Dün gece de takipçiliğinin ödülünü aldı tecrübeli futbolcu. Hırslı ve mücadeleci futboluyla beğendiğim bir oyuncu Seleznyov, Karabükspor'dan "batan geminin malları" misali kaptı Ege takımı kendisini. Ligin devre arasındaki transfer mevsiminde golcü arayan Galatasaray yetkileri keşke transfer edebilseydi Ukraynalıyı, çok iş yapardı...
9-Eren Derdiyok'un sakatlanması sonrası elinde tek forvet kalan Fatih Terim, Gomis'i mecburen dinlendirmişti kulübede ve Akhisar karşısında ümitlerini "kupa golcüsü Sinan'a" bağlamıştı. Rakip stoperlerin kucağında değil de kanatlardaki boşluklarda "takılmayı" seven Sinan maçın ilk 45 dakikası pek faydalı olamazken, Gomis'in oyuna dahil olduğu son 10 dakika dikkatlerin Fransız oyuncuya çevrilmesiyle aradan sıyrıldı ve bir kupa maçında tekrar golünü attı. 7 kupa maçında 6 gol 3 asist az mı, bravo valla...
10- Muslera sakatlanınca yürekler ağıza geldi de hoca da kenarda Eray'ı görünce değişiklik yapmak istemedi demek... Uruguaylı kalecinin sakat sakat oynamak istemesi büyük saygı hak ediyor da değişiklik hakkı varken, topa vuramayacak şekilde acı çekerken onu sahada tutmak ne derece doğru acaba, Fatih Terim'e sormak lazım... Kenarda Eray değil de Carrasso olsaydı hoca kaleci değişikliği yapardı diye düşünüyorum...
11- Deplasmanlarda kazanamama fobisi yaşayan Galatasaray için iyi hayati bir galibiyet oldu Akhisar karşısında alınan 2-1'lik skor, hele de yenik durumdan geri gelmek çok daha önemliydi moral açısından. Maç kaybedilseydi "deplasman fobisi" iyice saracaktı takımı ki, ligteki şampiyonluk yarışında Galatasaray adına hiç de iyi sonuçlar doğurmayacaktı bu durum...
STAT: Spor Toto Akhisar Stadyumu
HAKEMLER: Yaşar Kemal Uğurlu, Kemal Yılmaz, Serkan Çimen, Suat Arslanboğa
TELESET MOBİLYA AKHİSARSPOR: Fatih, Miguel Lopes, Mustafa Yumlu, Caner, Eray Ataseven (Serginho 57), Soner, Ömer, Sissoko, Muğdat (Bilal 79), Seleznyov (Henrique 71), Larsson
GALATASARAY: Muslera, Mariano, Serdar, Ahmet, Latovlevici (Gomis 82), Selçuk, Tolga, Rodrigues (Feghouli 58), Yasin, Belhanda (Linnes 70), Sinan
GOLLER: Seleznyov 19 / Ahmet Çalık 21, Sinan 88
SARI KARTLAR: Mustafa, Caner / Sinan
Yazı: ultras/Movement Saat 00:27
Dosya: Maç Günü, Türkiye Kupası
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