25 Şubat 2018 Pazar

PAOK-Olympiakos Maçı Ertelendi

Yunanistan Süper Liginde zirveyi yakından ilgilendiren maçta lider PAOK, lig üçüncüsü Olympiakos'u konuk etti ama iki takımın sahaya çıktığı anlarda ev sahibi taraftarların attığı maddelerden biri misafir takımın teknik direktörü Oscar Garcia'nın yüzüne gelince, İspanyol hoca soyunma odasına gitmek durumda kaldı. Olympiakos başkanı hakemlerle görüşüp, takımı da soyunma odasına yollayınca, maç ertelendi...















Yazı: ultras/Movement Saat 23:28

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