Bu Dövmeler Kimin?

Yukarıda Zlatan İbrahimovic'
in sırtını bir tablo gibi "dövdürdüğü" şaheserin fotoğrafı yer alıyor. Peki, aşağıda sıraladığım dövmelerin hangi futbolculara ait olduğunu bilebilecek misiniz acaba? İlk doğru bilen takipçimize bir futbol kitabı hediye edeceğiz. Cevaplar için "dövme" etiketli blog sayfalarına da göz atabilirsiniz, google amcaya da sorabilirsiniz... Haydi bakalım yorumlar bölümüne cevapları bekliyoruz...
Cevaplar: 1....../ 2....../3........./4........../5........../6.........../7.........../8............
1. İnsanlık tarihine adını yazdıran on ünlü figürün resminin olduğu dövme, Premier Ligde Watford adına top koşturan 26 yaşındaki golcünün sırtında yer alıyor...
2. Boca Juniors'ta forma giyen Apaçi lakaplı 33 yaşındaki Arjantinli oyuncu yukarıdaki dövmelerin sahibi...
3.Real Madrid denince bir çok kişinin aklına ilk olarak o gelir, peki kafa golleriyle tanıdığımız bu savunmacının adı nedir?
4. Sırtında aslan dövmesi taşıyan Hollandalı yıldız, pazar günü Lyon adına attığı golle PSG2yi son dakika yıkan adam olarak konuşuluyor Fransa'da bu günlerde, kim ki o?
5. Werder Bremen, Wolfsburg ve şimdi de Schalke forması giyen ve sırtına İsa dövmesi yaptıran Brezilyalı oyuncu kim?
6. Sırtına Viking mezarlığı dövmesi yaptıran ve artık aktif futbolculuk hayatını sonlandırmış olan eski Liverpoollu Danimarka pasaportlu oyuncu kim?
7. Son olarak Fenerbahçe'de forma giymiş ve sahadaki futbolundan ziyade vukuatlarıyla hatırlanan geçtiğimiz günlerde futbolu bırakan Portekizli oyuncuyu kolayca çıkaracaksınız, değil mi?
8.Bayern Münih'in Gana asıllı 29 yaşındaki savunma oyuncusunu sırtından tanıyabilecek misiniz?
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