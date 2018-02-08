8 Şubat 2018 Perşembe
Bitcoin Transferleri
"Türkiye ve dünyada ses getirmek" için oyuncu transferinde Bitcoin kullanan Sakarya'nın 1.Amatör Lig ekiplerinden Harunustaspor'un Başkanı Haldun Şehit, hedefine ulaşmış, 0.0524 Bitcoin karşılığında transfer ettiği Ömer Faruk Kıroğlu ile ilgili haberler uluslararası basında yer almıştı. Geçen sene adını duyduğumuz ve ekonomi bilen-bilmeyen herkesin "zengin olmak için" sarıldığı Bitcoin çılgınlığını futbola sokan Haldun Şehit'ten sonra Bulgaristan'ın Spartak Varna takımı da kripto para ile ilk transferini gerçekleştirmiş ve Nijerya'lı forvet oyuncusu İnokent Nuokoro'nun hesabına sanal paraları transfer etmiş. Bakalım kripto para balonu ne kadar daha şişecek, hangi takımlar transferlerinde bu para birimini kullanacak?
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