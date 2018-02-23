White Hart Lane Kahramanları

e-bay sitesi üzerinde şu an hala açık arttırmada ve 43 adet teklif alarak fiyat 6.100 pounda çıkmış bile.
1. Steve Perryman (854 maç, 1969-86),
2. Ledley King (291 maç, 1999-2012),
3. Graham Roberts (374 maç, 1980-86),
4. Hugo Lloris (236 maç, 2012-Hala takımda),
5. Gary Mabbutt (581 maç, 1982-98),
6. Glenn Hoddle (490 maç, 1975-87),
7. Bill Nicholson (Manager, 1958-74),
8. Harry Kane (200 maç, 2011-Hala takımda),
9. David Ginola (127 maç, 1997-2000),
10. Jimmy Greaves (380 maç, 1961-70),
11. Paul Gascoigne (112 maç, 1988-91),
12. Gareth Bale (194 maç, 2007-13)
23 Şubat 2018 Cuma
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