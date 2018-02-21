Stancu'dan Milli Takıma Veda

Romanya milli takım formasıyla oynadığı 52 maçta 14 gol atan Bogdan Stancu bugün Rumen Futbol Federasyonuna yazdığı mektupla milli takımı bıraktığını açıkladı. Peki, neydi Stancu'yu bu kararı vermeye iten nedenler, işte Bursasporlu futbolcunun yazmış olduğu mektup:
Büyük bir üzüntüyle Romanya Milli Takımını bıraktığımı kamuoyuna açık bu mektupla herkese duyurmak istiyorum.
Böyle önemli bir kararı vermek benim için kolay olmadığını itiraf etmek zorundayım ama düşündüm ki mukavele imzaladığım ve formasını giydiğim kulüp takımıma daha fazla konsantre olmak zorundayım ve ayrıca aileme yeteri kadar zaman ayırmak niyetindeyim.
Romanya Milli Takımında forma giydiğim dönemde benimle birlikte olan herkese teşekkür etmek istiyorum. Teşekkürlerim Romanya Futbol Federasyonu, teknik ekip, teknik direktörler ve bütün takım arkadaşlarıma da gidiyor. Kalbim ve ruhum her zamanki gibi Romanya'yı temsil eden ulusal takımla olacak. Bogdan Stancu
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