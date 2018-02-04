4 Şubat 2018 Pazar

Bulgarların Efsane 1994 Kadrosu Bugün Ne Yapıyor


1994 yılında ABD'de düzenlenen Dünya Kupası, Bulgar futbolu adına tepe noktasıydı. D grubunda Yunaistan'ı ve Arjantin'i yenerek gruptan Nijerya'nın ardından ikinci olarak çıkan Bulgarlar, son 16'da Meksika'yı eleyip Almanya'nın rakibi olmuşlardı. Çeyrek finalde panzerleri de saf dışı bırakan Penev'in öğrencileri yarı finalde İtalya'ya 2-1 mağlup olmuşlardı ve üçüncülük-dördüncülük maçında İsveç'e yenilerek dördüncü olarak kapamışlardı turnuvayı. Sportal.bg sitesi işte o efsane kadronun bugün ne yaptığını araştırmış:
1-Borislav Mihailov: Efsane kaleci 2005ten beri Bulgaristan Futbol Federasyonu başkanı. "Bobby" aynı zamanda UEFA yönetim kurulunun da üyesi.
2-Emil Kremenliev: Eski sağ bek şimdi Arda Kırdjali'nin sportif direktörü. Daha önce ticaretle de uğraşan Kremenliev, politikaya da göz kırpıyor bu günlerde.
3-Trifon Ivanov: Unutulmaz savunma oyuncusu 13 Şubat 2016'da hayata gözlerini yumdu.
4-Tsanko Tsvetanov: Uzun yıllardır Astana'da Stanimir Stoilov'un yardımcılığını yapmakta.
5-Petar Hubchev: 2016'dan beri Bulgaristan Milli Takımının teknik direktörü. Hubchev, 2010'da Pomorie takımını Bulgaristan kupasında finale çıkarırken, üç sene sonra da Beroe ile kupayı kaldırdı.
6-Zlatko Yankov: Sivasspor'da Samet Aybaba'nın yardıcı antrenörlüğünü yapmakta. Önceleri de Chernomorets'in sportif direktörlüğünü yaptı başarılı orta saha.
7-Emil Kostadinov: Park de Prince'in kahramanı Bulgar Futbol Federasyonu yönetim kurulu üyesi ve genç milli takımlardan sorumlu. 
8-Hristo Stoichkov: Meksika Televizyonu "Televisa"da yorumculuk yapan Hristo, medya sektörüne girmeden de CSKA Sofya, Celta Vigo ve Litex gibi takımları çalıştırdı.
9-Yordan Letchkov: Dünya Kupasında Almanya'nın "ipini çeken" Letchkov şimdi Bulgaristan Futbol Federasyonu başkan yardımcılığı yapıyor. 
10-Nasko Sirakov: Bulgaristan Futbol Federasyonu İcraa Kurulu üyesi. Önceleri de Levski Sofya'da CEO olarak görev yaptı.
11-Daniel Borimirov: Levski Sofya akademisinin başında olan Borimirov, mavi-beyazlı kulübün hisselerinin bir kısmını da elinde tutuyor. Ayrıca 2018in başından beri de Levski Sofya'nın Sportif Direktörü oldu.
12-Plamen Nikolov: Levskinin eski kalecisi şimdi Bulgaristan Futbol Federasyonu delegesi ve gazetelerde maç yorumları yapıyor.
13-İvailo Yordanov: Lokomotiv Gorna Oryahovitsa'nın Sportif Direktörlüğünü yapmakta. 
14-Boncho Genchev: Bulgaristan Futbol Federasyonunun Veliko Tırnovo Bölge sorumlusu. Ayrıca, futbol analisti olarak da çalışmakta.
15-Nikolay İliev: Bugünlerde Luboslav Penev'in birlikte Bulgaristan Futbol Federasyonu başkanlığına aday olduğu listenin başkan yardımcısı adayı. 
16-İlian Kiriakov: Etar'da Balakov'un yardımcılığını yapmakta
17-Petar Mitharski: CSKA ve Levski'nin eski golcüsü şimdi genç milli takımda Antoni Zdravkov'un yardımcılığını yapıyor.
18-Petar Alexandrov: İsviçre'de yaşayan eski Slavia'lı, futbol analisti olarak görev yapmakta.
19-Georgi Georgiev: Bulgaristan Futbol Federasyonu genç milli takımlarından sorumlu olarak görev yapıyor.
20-Krassimir Balakov: Etar takımının teknik direktörü.Daha önceleri de Grasshoppers, Hajduk Split, Kaiserslautern ve Litex'te danişman olarak görev aldı.
21-Veliko Yotov:Yıllardır Amerika'da gençleri futbolla tanıştırmak için çabalıyor ve Atalanta Futbol Akademisinin direktörü ve teknik adamı.
22-Ivaylo Andonov: Blagoevgrad'ta Yetenekler Akademisinin sahibi.
Teknik Direktör Dimitar Penev: Efsane hoca şimdi CSKA Sofya'nın onursal başkanı.

Yazı: ultras/Movement Saat 02:14

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