Bulgarların Efsane 1994 Kadrosu Bugün Ne Yapıyor

1-Borislav Mihailov: Efsane kaleci 2005ten beri Bulgaristan Futbol Federasyonu başkanı. "Bobby" aynı zamanda UEFA yönetim kurulunun da üyesi.
2-Emil Kremenliev: Eski sağ bek şimdi Arda Kırdjali'nin sportif direktörü. Daha önce ticaretle de uğraşan Kremenliev, politikaya da göz kırpıyor bu günlerde.
3-Trifon Ivanov: Unutulmaz savunma oyuncusu 13 Şubat 2016'da hayata gözlerini yumdu.
4-Tsanko Tsvetanov: Uzun yıllardır Astana'da Stanimir Stoilov'un yardımcılığını yapmakta.
5-Petar Hubchev: 2016'dan beri Bulgaristan Milli Takımının teknik direktörü. Hubchev, 2010'da Pomorie takımını Bulgaristan kupasında finale çıkarırken, üç sene sonra da Beroe ile kupayı kaldırdı.
6-Zlatko Yankov: Sivasspor'da Samet Aybaba'nın yardıcı antrenörlüğünü yapmakta. Önceleri de Chernomorets'in sportif direktörlüğünü yaptı başarılı orta saha.
7-Emil Kostadinov: Park de Prince'in kahramanı Bulgar Futbol Federasyonu yönetim kurulu üyesi ve genç milli takımlardan sorumlu.
8-Hristo Stoichkov: Meksika Televizyonu "Televisa"da yorumculuk yapan Hristo, medya sektörüne girmeden de CSKA Sofya, Celta Vigo ve Litex gibi takımları çalıştırdı.
9-Yordan Letchkov: Dünya Kupasında Almanya'nın "ipini çeken" Letchkov şimdi Bulgaristan Futbol Federasyonu başkan yardımcılığı yapıyor.
10-Nasko Sirakov: Bulgaristan Futbol Federasyonu İcraa Kurulu üyesi. Önceleri de Levski Sofya'da CEO olarak görev yaptı.
11-Daniel Borimirov: Levski Sofya akademisinin başında olan Borimirov, mavi-beyazlı kulübün hisselerinin bir kısmını da elinde tutuyor. Ayrıca 2018in başından beri de Levski Sofya'nın Sportif Direktörü oldu.
12-Plamen Nikolov: Levskinin eski kalecisi şimdi Bulgaristan Futbol Federasyonu delegesi ve gazetelerde maç yorumları yapıyor.
13-İvailo Yordanov: Lokomotiv Gorna Oryahovitsa'nın Sportif Direktörlüğünü yapmakta.
14-Boncho Genchev: Bulgaristan Futbol Federasyonunun Veliko Tırnovo Bölge sorumlusu. Ayrıca, futbol analisti olarak da çalışmakta.
15-Nikolay İliev: Bugünlerde Luboslav Penev'in birlikte Bulgaristan Futbol Federasyonu başkanlığına aday olduğu listenin başkan yardımcısı adayı.
16-İlian Kiriakov: Etar'da Balakov'un yardımcılığını yapmakta
17-Petar Mitharski: CSKA ve Levski'nin eski golcüsü şimdi genç milli takımda Antoni Zdravkov'un yardımcılığını yapıyor.
18-Petar Alexandrov: İsviçre'de yaşayan eski Slavia'lı, futbol analisti olarak görev yapmakta.
19-Georgi Georgiev: Bulgaristan Futbol Federasyonu genç milli takımlarından sorumlu olarak görev yapıyor.
20-Krassimir Balakov: Etar takımının teknik direktörü.Daha önceleri de Grasshoppers, Hajduk Split, Kaiserslautern ve Litex'te danişman olarak görev aldı.
21-Veliko Yotov:Yıllardır Amerika'da gençleri futbolla tanıştırmak için çabalıyor ve Atalanta Futbol Akademisinin direktörü ve teknik adamı.
22-Ivaylo Andonov: Blagoevgrad'ta Yetenekler Akademisinin sahibi.
Teknik Direktör Dimitar Penev: Efsane hoca şimdi CSKA Sofya'nın onursal başkanı.
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