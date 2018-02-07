Kişiye Özel Atkı Üreten Ahmet Serbest Röportajı

Maça giderken yanına ilk alınacaklardandır atkı, taraftarın olmazsa olmazıdır. Yaz kış fark etmez, dokuması olsun, şal atkısı olsun, eğer koşuyorsan peşinden armanın, boynuna mutlaka takarsın atkını. Eskiden çeşitleri oldukça azdı, koleksiyon yapardık her bulduğumuz atkıyı satın alarak da, şimdi artık renk renk, çeşit çeşit, tür tür, heryerde. Hal böyle olunca, biz de en özelinin peşine düştük, kendi atkımızı yaptıralım dedik ve böylece karşımıza çıktı "kişiye özel atkı" hesabı. Hal hatır sonrası, işin "ehlisiyle" tanıştığımız fark edip, bir de ultras/Movement blog okurlarımız için Ahmet'le röportaj yapalım istedik, oldukça keyifli bir sohbet çıktı, buyyrun sizi de dahil edelim:
-Öncelikle Merhabalar, biz tanışıyoruz da, bir de ultras/Movement okurlarına bir tanıtır mısın kendini?
"Merhabalar, Ahmet Serbest ben. Bu platformu okuyan hemen hemen herkes gibi tribünlerin havasını teneffüs etmiş bir kişiyim :) Bunların yanı sıra tribünlerin giyim ve aksesuarının tasarım ve baskı işleri ile ilgileniyorum diyebiliriz. Nedir bunlar; Atkı (tabi atkı deyince 4 harf oluyor ama detayları da bir o kadar fazla ) Tshirt, Polar (2 iplik, 3 iplik, Diyagonel Kumaş vs..) Forma gibi bu tarz ürünler."
-Şu an piyasada taraftar için polar ve t-shirt üreten bir çok arkadaş varken, neden “o kanattan” hücüm etmedin de “ters kanattan” atkı üretimine başladın?
"Ya aslında ben zaten bu dediğiniz ürünleri de yapıyorum ama bir marka adı altında olmadığı için ve insanların kolayına ATKI kelimesi daha pelesenk olduğu için sanki sadece atkı yapıyormuşum gibi algılanıyor ama bilen biliyor tabi ki, tribün üzerine olan her ürün mevcuttur. Yani marka olayı demişken bu işin ülkemizde başlatan, ön ayak olan "Ultras Project" tir. Bizim tribünden (Fenerbahçe) abilerin yer aldığı bir oluşumdu zaten, konsept fotoğraf çekimini yapan yada ne bileyim bazı tasarımlarını yapan kişiler kendi tribünlerimizdendi. Doğal olarak işin içinde oluyorduk biz de dolaylıda olsa... Tabii, o zamanlar yaşımız ufak, haliyle olaylara farklı bakıyorsunuz, 'Ulan nasıl oluyor bu iş ya, oğlum nasıl tasarım lan bunlar?' falan diyoruz, sanki dünyanın en zor şeyiymiş gibi. Halbuki ben yapıyorum bu tasarımları zaten be kardeşim neden şaşırıyorsun... Yani o zamanlardan bu zamanlara benim de kendi markamı oluşturma düşüncem hep vardı ama ben çok pimpirikli biriyim, oldu bitti ile hiç bir iş yapmadım, yapmam, yapamamda zaten. Ne zaman niyetlensem bi' kaç arkadaş bir araya gelmiş ULTRAS (!) yazan bir ürün çıkartıp piyasaya giriyorlar. Girsinler, girmesinler değil , kimsenin ekmeğinde gözümüz yok ama kimsenin de göz zevkimiz ile oynamaya da hakkı yok be abi :)
'Ultras' yaz, 'no pyro no crime' yaz yada ne biliyim 'against modern football' yaz ee noldu sonra, 'ben marka oluşturdum' yav he he... Tam o sıralar bir şeye başlasam kendi kendime şöyle düşünüyorum: 'Adama bak biz bişey yaptıktan sonra gördü bizden o da yaptı.' İşte bu düşüncelerden dolayı, böyle diyebilirler diye her erteledim, hep erteledim. Zaten o arkadaşlar da 2-3 ay sonra piyasadan silindiler gittiler. Zaten böyle birşey için benden tasarım istiyorlar başlayanların bazıları, yani benim kendi tasarımlarım hazır bekliyor, marka ismi de %90 kesinleşti, logo desen hazır gibi (bu arada terzi kendi söküğünü harbiden dikemiyor anasını satayım) ama işte bir kıvılcım bekliyorum sanırım... 2018 yılında üretime inşAllah başlayacağım, Allah'tan bir dert falan olmazsa eğer."
-İlkler her zaman özeldir, unutulmazlar, ilk çıkardığınız ürün hangisidir? Varsa bir hikayesi bizimle paylaşır mısınız?
"Valla abi inan ilk ürünü hatırlayamıyorum, daha ben forum zamanından beri AMME HİZMET görevlisi gibi tüm mesaimi milletin isteklerine harcıyordum :) hiç para kazanmak yoktu aklımda, kim ne istiyorsa sırasıyla yapıyordum, gece saat kuruyordum tasarım yapmak için, mağdur olmasın millet diye :) Olaya bakar mısın reis, cennetlik miyim neyim :) Tabi aramızda kalsın o zamanki tasarımlara bakıyorum da, görmemiş gibi davranıyorum, nasıl şeyler yapmışım :) Neyse sonradan baktım istekler fena çoğaldı, bunları dedim elemek lazım, ee iyide nasıl olacak, nasıl olacağı var mı, bizim millete para de kulaklar sağırlaşır:) Dedim bu saatten sonra isteğe göre para alacağım, 2 - 3 -7 lira falan gibi paralar. Ulan iyi alacaksın da, millet sana nasıl ulaştıracak o paraları :) İlk PTT ile başladım para almaya İSME HAVALE... Adamın vereceği 3 lira PTT alıyor 1,5 lira, bana kalıyor 1,5 lira yani... Ama çok işe yaradı bu, hem istekler bayağı bir azaldı yani az ama öz kitle kaldı:) Bu böyle gitti işte atkı tasarımları, polar tasarımları, tshirt, profil fotosu vs. aklınıza ne gelirse yapıyordum, bayağı bir yolumdaydım yani :) Sonradan işte tasarımı yapıyorum ama bunları bastırsam dedim işleri büyütsem hani daha çok kazanırım dedim, insanoğlu paranın kokusunu aldı mı korkacaksın ondan :) Ama ben üretici bulmak için nasıl saldırıyorum sağa sola aklınız şaşar, şu anki atölyeleri bulmak için kimsenin aklına gelmeyecek şeyler deniyorum, hayatta kalacak kadar İngilizcemizde var evelAllah, yabancı kaynaklardan da bişeyler yakalamaya çalışıyorum ki etkiside olmadı değil. Soruya dönersek eğer ilk başta da dediğim gibi tam hatırlayamamakla birlikte şuan aklıma gelen ilk ürün "Hasırcıbaşı GFB ve Denizli GFB" ortak kardeşlik Şal Atkısı vardı, nedense onu hatırladım."
-Kişiye özel atkı yapıyorsun da, gruplara da istedikleri atkılardan üretim yapıyor musun?
"Heralde yani abi, adetli atkı üretimi zaten hemen hemen tüm mesaimiz"
- Ne tür atkılar üretiyorsun? Taraftarlar tarafından en fazla hangi tür tercih ediliyor?
"Taraftarların istediği atkı %98 DOKUMA ATKI oluyor. Onun haricinde Triko Atkı (eski tip kışlık kalın atkı), Şal Atkı, Polar atkıda tercih ediliyor tabi ki. Dokuma atkı da fiyattan dolayı tercih ediliyor, en ucuz olan atkıdır ama Dokuma Atkının kendi içinde de ayrımı var. Store Atkı (HD Dokuma) ve Standart Kalite Dokuma atkı diye ikiye ayrılıyor, hatta Store Atkı da kendi içinde ikiye ayrılıyor: Kendinden Püsküllü ve Geçirme Püsküllü diye :) Store Atkı adından da anlaşılacağı gibi futbol kulüplerinin taraftar mağazalarında satılan atkılar oluyor, fiyatı bi' kaç tık daha pahalı (gerçi her kulüp değil yani 3 büyük diye sınıflandırmak istemiyorum ama bazı kulüplerde standart kalite atkıda satılıyor, ben gönderdiğim için oradan biliyorum) Haklı olarak sorabilirsiniz bu fiyat farkı sırf kulüplerin storelerinde satıldığı için mi oluyor diye ama tabi ki hayır. Standart kalitede atkının dokuması biraz aralıklı (gevşek) oluyor haliyle kullanılan ip gramajı az oluyor ama store atkıda ise dokuma çok sıkı sıkıya oluyor yani ipleri açtırmaya çalıştığınızda ipler neredeyse ayrılmıyor, arasını açamıyorsunuz, ee haliyle de kullanılan ipin gramajı fazla oluyor ve fiyat farkı oluşuyor, tabi sadece bu değil işin içine birde püskül farkı da var tabi, çok fazla teknik detaya girmeye gerek yok ama ya bu kadar kafidir :) "
-Örneğin bir arkadaşıma doğum günü hediyesi olarak kişiye özel atkı yaptırmak istiyorum. Bunun bana maliyeti ne olur?
"Abi ücret şöyle oluyor, eğer bu Kişiye Özel Atkı ŞAL ATKI ise ve önü ile arka kısmı aynı tasarım ise 25 lira, farklı tasarım ise 30 lira. Eğer bu Kişiye Özel Atkı POLAR ATKI ise ve önü ile arka kısmı aynı tasarım ise 30 lira, farklı tasarım ise 35 lira oluyor. Polar atkıyı son 1,5 - 2 yıl önce KİŞİYE ÖZEL ürün yelpazemize ekledik, olay şudur POLAR ATKIDA tasarım aynı şal atkıdaki gibi birebir aktarılıyor kayıpsız ama şal atkı gibi naylon olmadığı için soğuk bir hissi yok aksine yüzeyi yumuşak polar kumaşı olduğundan sıcak tutuyor. Yani bir nevi Şal Atkı ve Triko Atkı (eski tip kışlık kalın atkı) sentezi diyebiliriz :)
-İnstagram sayfanda incelediğim kadarıyla kaliteli ürünler ortaya çıkarıyorsun. Kendi adına bir marka oluşturup, bir web sitesi aracılığı ile online satış yapmayı planlar mısın yakın gelecekte?
"Bu soruya sanırım 2. soruda cevap verdim abi :D Zamanında Türkiye'de resmi olarak ATKI kelimesinin web sitesi olarak com.tr uzantısını yani www.atki.com.tr isim hakkını aldım hala duruyor bende ama çalıştığım ajanstaki işlerden dolayı bir türlü bu siteyi yapıp yayınlama fırsatı bulamadım. Özellikle kendi işlerimde çok uyuşuk olduğumu söylemiş miydim abi :)"
- Keşke bu işe girişmeseydim dediğin zamanlar oldu mu?
"Yok abi ya olmadı, aksine iyi ki girmişim diyorum hep."
-Biliyorum atkıların ölçüleri genelde standart olur, değişmez de bir baba olarak minik taraftarlara özel “mini” atkılar çıkarma fikri versem sana, ilerde bunu uygulamaya koyabilir misin?
"Tabi ki çok yaptık bu tarz çalışmalar. Aynı dediğin gibi evebeynler kızıma yada çoçuğuma atkı yaptıracağım ama genel atkı boyu çok uzun onu kısaltmak mümkün mü diyorlar, ben de istediğiniz bir ebat söyleyin yaparız tabiki diyorum, sıkıntı yok yani. Genelde de 100 x 15 cm gibi yapıyoruz ufak çocuklara"
-Röportajda çoğunlukla atkılardan bahsettik de, istek üzerine nostaljik forma ve taraftar gruplarına eşofman üstü de yaptığını biliyoruz. Bu konudan da bahseder misin biraz?
"Evet abi bu konu benim acayip gurur kaynağım :) Kişiye öze forma falan zaten yapıyoruz ama 3 sene önce aklıma retro formaların tekrar üretim fikri geldi ve Galatasaray'ın Uefa Kupaasını kazandığı Beyaz Marshall forması geldi ve ufak ufak ar-ge tasarımlarına başladım ve bir kaç deneme yanılma ile ilk formayı yapıp paylaştığımızda acayip bir ilgi gördü ve arkasından 2000 senesi Süper Kupa forması geldi derken Fenerbahçe'nin Emlak Bankası falan bu şekilde Beşiktaş, Trabzonspor, Samsunspor vs.. bir çok kulübün efsaneleşmiş retro formalarını yaptık. Biz bu iş yaptıktan 1,5 sene sonra Fenerbahçe ve Galatasaray kulüpleri storelerinde aynı bizim yaptığımız formaların tekrar üretimini yapmaya başladılar :) Tabi ki bu işin latifesi Türk Futbolunun en büyük 2 kulübü bizden görüp de bu işi yapacak halleri yok ama bir yandan da 2 kulübün çok önemli mevkilerinde olan insanlara gönderdiğim retro formaları hatırlıyorum ve belki diyorum... :)"
-Bu röportajı okuyup “Ben de atkı yaptırmak istiyorum” diyenler sana nasıl ulaşacaklar?
"Adreslerimiz şöyle:
www.facebook.com/atkitasarimicom
www.instagram.com/kisiye_ozel_atki
Whatsapp: 0537 401 06 42"
-Teşekkür ediyoruz…
"Rica ederim..."
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