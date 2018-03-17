Galatasaray Antrenmanı

Yine bir Kadıköy deplasmanı öncesiydi, takımın başında Lucescu vardı, günlerce uğraştan sonra zar zor bilet bulabilmiştik derbiye ve takımın son idmanını ziyaret için Florya'ya gitmeye karar vermiştik. Tesislere vardığımızda kapılarının kapalı olduğunu gördük, "Taraftarız, takıma moral vermeye geldik" desek de, anlatamamıştık derdimizi. Pes mi edecektik? Ön kapı, arka kapı, teller, duvarlar derken, bir "delik" bulduk ve daldık tesislere. Bizi gören topçuların yüzlerinde tebessüm oluşurken, Lucescu'nun morali bozulmuştu da, artık içerdeydik, bizi dışarı çıkaracak kuvvet yoktu orada bizi.
Dün gece Fatih Terim'in organizasyonu ile Fenerbahçe maçı öncesi Galatasaray futbol takımının son antrenmanı taraftara açıldı. Hani taraftar sitelerini gezerken Brezilya'da olsun, Polonya'da olsun, Arjantin'de olsun derbi öncesi son idmanların taraftarlarca hınca hınç doldurulduğunu görür ve özenirdik ya, Galatasaray'ın idmanı da hafta içi mesai çıkışı bir saatte 28 bin taraftar karşısında yapıldı. Kenetlenmenin bir fotoğrafı bu ve dün gece orada bulunan 28 bin taraftar hayatları boyunca unutamayacakları tarihi bir ana şahit oldular.
Bu arada hani maçlarda meşale yasak ya, şu fotoğrafları gördükten sonra, "meşale serbest bırakılsın" demiyor musunuz acaba?
Antrenmanın tamamı şu linkte... Buyurun...
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