22 Mart 2018 Perşembe
Milli Takım Forması 2018-2019
Milli Takımın yeni sezon formaları dün itibarı ile taraftarın beğenisine sunuldu. Özellikle genç kesim yeni formaları beğenirken, bizim gibi "eskiler" hala yüzlerini ekşitip, ısrarla "Milli takımın tek tip forması olmalı" anlayışındayız. Formaların dizaynı konusunda belki hem fikir değil taraftarlar ama fiyatının pahalılığında herkes hem fikir. Asgari ücretin 1600 lira olduğu Türkiye'de ulusal takım formalarının 300 lira olması pek akıl karı değil zira milli takım fakir-zengin, kadın-erkek herkesin takımı ve ay yıldız üzerinden "kar" yapmaya çalışmak yanlış bir uygulama. Federasyon nasıl ki "turkuaz" rengi hatasından dönüp formaları kırmızı ve beyaza çevirdi, ki hala ne anlamı olduğunu bilmediğim siyah renk ara ara kullanılmış, şimdi de taraftarın tepkisini görüp, fiyat konusunda bir ayarlama yapmalı...
Bu arada biz hala eski ve orjinal formalarımızı bekliyoruz...
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