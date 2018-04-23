23 Nisan 2018 Pazartesi
Besim Durmuş Lisansını Yırtacak Mı?
Kendi sahalarında oynayacakları İstanbulspor karşılaşması öncesi belki de şehrin üzerindeki ölü toprağını kaldırmak için "Bu takım küme düşerse, bedel ödemeye razıyım, hocalığı bırakır, lisansımı yırtarım" demişti Besim Durmuş. Samsunspor, İstanbulspor ile golsüz berabere kaldı ve ertesi hafta da kendisi gibi kümede kalma savaşı veren rakibi Eskişehirspor'dan 5 yiyerek ölüm kalım maçı olan Denizlispor karşılaşmasına dün çıktı kendi taraftarı önünde. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadında her ne kadar kale arkaları boş kalsa da karşılıklı iki tribün tıka basa dolmuş ve rakibini boğacak bir atmosfer yaratmıştı kırmızı-beyazlı tribünler. Maça sahadaki Samsunsporlu oyuncular da iştahlı başladılar ki, daha 3. dakikada Ahmet Cebe ile jeneriklik bir gol atarak Fatih Tekke'nin öğrencilerine acı bir hoş geldin dediler. Tribünde yanan meşaleler ve sis bombaların dumanı daha dağılmadan bu sefer yine kornerden Ercan Yazıcı farkı ikiye çıkardı. "Samsun bu maçı bırakmaz, rahat kazanır" diye düşünürken, Fatih Tekke Akhisar'dan bildiğimiz Mehmet Akyüz'ü 36. dakikada oyuna aldı ve o andan itibaren maçta dengeler değişmeye başladı. Bu tür maçların tecrübelisi Mehmet, hızlı gelişen bir Denizlispor atağında tecrübesini konuşturarak farkı bire indirdi. İkinci yarıya Samsunspor tekrar baskılı başladı, pozisyonlar buldu ki genç oyuncu Enes İslam'ın kaleciyi geçip, boş kaleye topu yollayamaması maçın kırılma anı oldu. Besim Durmuş o anda bir çok hocaya örnek olacak bir davranış yaptı, Enes'i yanına çağırdı ve öperek, genç oyuncusunu maça motive etti. Lakin, aynı Enes'in daha sonra ceza sahası içinde tartışmalı bir şekilde yerde kalması ve hakemin maçı devam ettirmesi kararı Besim hocanın tepki verip kendisini tribüne yollatmaya yetiyordu. Denizlispor hocası Fatih Tekke'nin nasıl ki Mehmet Akyüz hamlesi golü getirdiyse, Barış Örücü'nün oyuna girmesi de Denizlispor'a beraberliği getirdi. 2-2lik beraberlik deplasman ekibinin işine gelip, Samsun'u sıkıntıya sokacağı için, kırmızı-beyazlılar tüm hatlarıyla Zeki Ayvaz'ın kalesine saldırırken, yeşil-siyahlılar Kappel'in yanlış tercihleri sonrası 3 puanı alamadılar ve iki takım puanları paylaşarak sahadan ayrıldı.
Maçın bitimi ile deplasmana gelen Denizlisporlular "Samsun kümeye" diye bağırınca, ev sahibi taraftarlar telleri aşıp deplasman tribüne girmeye çalıştılar, rakiplerini taşladılar. Öte yandan, Samsunsporlu futbolcular da maçtan sonra hakemin soyunma odasına girme teşebbüsünde bulunmuşlar lakin emniyet kuvvetleri gerekli önlemleri almışlardı...
Spor Toto 1. Ligte kalan son iki haftaya bakarsak, haftaya Samsunspor Giresunspor deplasmanına gidecek, Denizlispor ise ligin en zayıf takımı Gaziantepspor'u evinde karşılayacak. Horozlar rahat kazanır da Samsunspor'un işi biraz daha zor deplasmanda. Ve son hafta iki takım da Süper Lig hedefindeki rakipleriyle karşılaşacak, Samsun taraftarı yine "ölüm-kalım" sınavı verecek, Ümraniyespor karşısında tribünleri doldurup, takımının kazanması için elinden geleni yaparken Denizlispor da Bolu'ya gidecek, hiç de kolay bir maç oynamayacak...
Besim Durmuş'un talebelerinin işi oldukça zor ama futbolda son düdük çalmadan hiç birşey belli olmaz... Bakalım Mehmet Akyüz'ün iki golü Besim hocanın lisansına mal olacak mı?
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