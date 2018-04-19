Galatasaray:0-2:Akhisarspor

Yazıklar olsun...
Galatasaray formasının ağırlığını kaldıramayan topçular topluluğu...
Kendi taraftarı önünde deplasmanda kazanılan maçın avantajını koruyamayacak kadar beceriksiz topçular...
Finale bir adım kala Galatasaray kupadan elendi...
Fatih Terim'e yaptığı rotasyondan dolayı eleştiri yapabiliriz de, sahaya sürdüğü oyuncular mahalle kahvesinden toplanmadı, hepsi Galatasaray'la milyon eurolara sözleşme yapmış kişiler...
"Ben bu takımın formasını giymeye adayım" diyen futbolcular...
Peki, giydiler de ne oldu?
İki pas yapamadılar, bir tek orta açamadılar...
Sahadaki topçular "berbattı" da taraftarlara ne demeli?
Zaten topa vurmaktan aciz adamı ıslıklayarak ego tatmin ederken, topçuyu iyice bitiriyorsun...
Latovleviçi orta yapmaktan korkup, Muslera'ya atıyor topu, "Al sen ortala" diye...
Hocadan, topçuya, tribündeki taraftara kadar dün gece herkes "formsuzdu"
Neticede gitti final...
Geriye mi ne kaldı?
Umarım çarşamba gecesinden ders çıkarılır da Alanya maçından kayıpsız İstanbul'a dönülür...
Artık tek hedef kaldı:Şampiyonluk...
STAT: Türk Telekom
HAKEMLER: Barış Şimşek, Mehmet Metin, Mehmet Kısal
GALATASARAY: Muslera, Linnes, Maicon, Ahmet Çalık, Latovlevici, Fernando (Dk. 82 Donk), Tolga Ciğerci (Dk. 55 Gomis), Sinan Gümüş, Selçuk İnan, Yasin Öztekin (Dk. 61 Rodrigues), Eren Derdiyok
TELESET MOBİLYA AKHİSARSPOR: Fatih Öztürk, Lopes, Dany, Mustafa Yumlu, Kadir Keleş, Onur Ayık (Dk. 65 Caner Osmanpaşa), Sissoko, Bilal Kısa (Dk. 43 Aykut Çeviker), Barbosa (Dk. 76 Larsson), Muğdat Çelik, Seleznov
GOLLER: Dk. 4 ve 35 Seleznov (Teleset Mobilya Akhisarspor)
KIRMIZI KART: Dk. 77 Maicon (Galatasaray)
SARI KARTLAR: Dk. 45+1 Aykut Çeviker, Dk. 90 Mustafa Yumlu, Dk. 90+5 Seleznov (Teleset Mobilya Akhisarspor), Dk. 86 Donk, Dk. 90+5 Rodrigues (Galatasaray)
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