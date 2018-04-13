Loving Madrid

Hakem olmak da zor iş...
Nereden bileceksin ki eşinle gittiğin İspanya tatilinde çekildiğin fotoğraflar, gün gelecek başına dert açacak...
Real Madrid-Juventus maçının son dakikasında tartışmalı bir penaltı kararı verip, Buffon'u kırmızı kartla oyun dışına ihraç eden İngiliz hakem Michael Oliver'a İtalyanların öfkesi dinmek bilmiyor.
Siyah-beyazlı taraftarlar İngiliz hakemin eşi Lucy Oliver'ın twitter hesabından paylaştığı "Madrid'i Seviyoruz" ve "Bence, fena bir stadyum değil" mesajlı fotoğraflarını bulup, kendisini Real Madrid'i "tutmakla" suçluyorlar...
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