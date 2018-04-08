8 Nisan 2018 Pazar

Cüneyt Çakır'dan Kötüsü de Varmış


Dünyada Cüneyt Çakır'dan da kötü hakemlerin olduğunu bu pozisyondan sonra öğrendim...
Ashley Young, Atkinson'ın damadı olsa bu kadar "kollamazdı" kendisini...
Yuh...


Yazı: ultras/Movement Saat 17:13

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