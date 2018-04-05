5 Nisan 2018 Perşembe

Liverpool'un City Galibiyeti Manşetlerde


 Dün gece Kloop'un Liverpool'u Pep'in City'sini "dağıtırken", İngiliz gazeteler de çoğunlukla Salah'ın gol sevincini manşetlere taşıyarak kırmızıların galibiyetini haber yapmışlar...








Yazı: ultras/Movement Saat 11:29

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