8 Nisan 2018 Pazar
Rus ve Arjantinli Taraftarlar İngilizlere Karşı
İngiltere'nin The Sun gazetesinin çeşitli taraftar forumlarında yazılanlara dayandırdığı haberinde bu yaz Rusya'da yapılacak olan Dünya Kupasında Rus ve Arjantinli taraftarlar birlikte İngilizlere saldırma planları yapmaktaymışlar. Hatta, Ruslar geçen günlerde Buenos Aires'e giderek "ortakları" ile saldırı planının detaylarını konuşmuşlar. The Sun'ın ne kadar "ciddi?" olduğunu hepimiz biliyoruz, o sebeple bu haberi pek önemsememek lazım da, bildiğimiz, hatta tüm futbol camiasının bildiği bir şey var bu yaz Ruslar barlarda çok İngiliz kovalayacaklar...
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