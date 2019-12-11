11 Aralık 2019 Çarşamba
Galatasaray:0-2:Tuzlaspor
Emin Bayram...
16 yaşında, gencecik bir topçu...
İlk resmi maçında babası ya da abisi yaşındaki takım arkadaşlarına örnek olabilecek bir mücadele sergiliyorsa ve yenilen gollerde hatası olmasına rağmen maçın adamı seçilebiliyorsa Galatasaray adına, Tuzlaspor'la oynanan kupa maçı hakkında ne yazılabilir ki?
Kocaman bir hiç...
Teknik direktörler bazen ilk onbiri tahtaya yazdıktan sonra bazı futbolcular dudak büküp, "o forma benim hakkımdı" derler ya, Fatih Terim de Tuzla ile Ali Sami Yen'de oynanan maçta bazı futbolcularına şans vermiş, "Alın işte formayı" demişti de, Emin dışında hiç kimse rahatını bozmak derdinde değildi... Bu soğuk havalarda kenarda oturmak daha cazip geliyordu...
Hadi onlar umursamadı da zaten taraftarla "papaz olan" Belhanda'nın yaptıklarına ne demeli?
Taraftarla arası açılmış, belki de bu sebeple Ocak ayında gönderilecek olan Belhanda'ya "talih kuşu" konmuştu Tuzlaspor'un golünden sonra. "Çık sahaya maçı kurtar, taraftarla aranı düzelt" der gibi Fatih Terim kendisine şans vermişti maçta. Ama hiç oralı değildi Faslı topçu... Sanki dünya yansa, bir bardak su atmayacak gibi eli belinde yürüyordu. Top kaptırıyor, peşinden koşmuyor, pas atamıyor, sırıtıyordu. "Ulan benim İstanbul'da keyfim yerindeydi, yuhladınız, küfrettiniz ve Ocak ayı içinde gidecek oyuncu olarak biletimi kestirdiniz hocaya, ben size yapacağımı bilirim, benden sonrası tufan" dercesine taraftarı cezalandırır gibi hissettim Belhanda'yı seyrederken...
Selçuk kaptan için de bir kaç kelam edelim... Kafa belki futbolu istiyor ama bünye artık emekliye ayrılmış gibi. Hatalarıyla, sevaplarıyla Galatasaray'a hizmet etti, kaptanlık pazu bandını taktı ve artık futbolu bırakıp, hoca olarak alt yapıda hizmet etmenin vakti geldi de geçiyor be kaptan...
Galatasaray taraftarı maçı çok umursamadı, tribünleri boş bıraktı, oyuncular da pek kafasına takmadı da 2-0 biten maçtan sonra Tuzla teknik direktörünün " Bizim ligte önemli bir maçımız vardı, 4-5 as oyuncumu Galatasaray'a karşı oynatmadım" gibi kibirli açıklaması, vakti zamanında Galatasaray'da forma giymiş Gökhan Çıra'nın maçtan sonraki sosyal medya paylaşımları Galatasaray taraftarı için rövanşı oldukça kritik hale getirdi... Artık herkes rövanş maçında gereğinin yapılmasını bekliyor sarı-kırmızılı topçulardan...
STAT: Türk Telekom Stadyumu
HAKEMLER: Volkan Bayarslan, Bahtiyar Birinci, Abdullah Bora Özkara, Oğuzhan Uğurlu
GALATASARAY: Okan, Emre Taşdemir, Ahmet, Emin, Nagatomo, Seri, Selçuk (Donk 65'), Jimmy (Belhanda 59'), Taylan, Emre, Yunus (Adem 55')
TUZLASPOR: Bayram, Doğan Can, Erdinç, Tarık, Yasin (Murat Türkkan 59'), Sadık, Gökcan, Muhammed, Umut, Mustafa Emre (Bülent Uzun 82'), Abdullah (Murat Yılmaz 66')
SARI KARTLAR: Muhammed 67'-88', Bayram 78', Sadık 90'
KIRMIZI KART: Muhammed 88'
GOLLER: Sadık 53', Erdinç 90'
Yazı: ultras/Movement Saat 20:23
Dosya: Maç Günü, Türkiye Kupası
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