20 Aralık 2019 Cuma
Galatasaray:4-0:Tuzlaspor
Florya'nın duvarlarında şöyle bir yazı asılıdır "Sizi buraya getiren yeteneğinizdir, sizi burada tutacak olan ise karakterinizdir"... Ne diyordu Alanyaspor'un kaptanı Efecan Karaca verdiği röportajda: "Galatasaray'da önce iyi insan olmayı, düzgün karakter sahibi olmayı, aile olmayı öğretiyorlar"... Bu düstürü kendisine ilke edinenler Florya'da kalsın, kalmasın futbolculuk hayatlarına en üst seviyede devam ederken, "karakter" konusunda sıkıntı çekenlerle vedalaşılıyor maalesef. İşte kendisine kapıyı gösterilenlerden biri olan Gökhan Çıra da Galatasaray'ın Ziraat Türkiye Kupasında Tuzlaspor ile oynadığı iki maç sonrası yaptıklarıyla Galatasaray alt yapı hocalarını haklı çıkarıyordu...
Evet, ilk maça yedek ağırlıklı kadro ile çıkan ve maçı kaybeden Galatasaray'ın kupada devam edebilmesi için mutlaka farklı kazanması gereken maçta Fatih Terim riske girmeyip, "as oyuncuları" sahaya sürünce de "denk olmayan güçlerin mücadelesinde" Galatasaray elini kolunu sallaya sallaya 4 gol atıp turlamasını bildi... Futbol adına Belhanda'nın kendini toparlaması, Feghouli'nin ve Falcao'nun hırsı, Taylan'ın her geçen maç takıma ısınıp, sorumluluk alması gibi konuşulacak pek çok konu varken, maalesef maç sonu yaşanılanlar futbolun önüne geçiverdi...
Önce Gökhan Çıra ile başlayalım... Futbolda yeteneği ile istediği yerlere gelemeyen Gökhan, "marjinal" hareketlerle gündeme gelmenin peşinde yıllardır. Cinsiyet değiştirip Selin adını alan sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci ile evlenen Gökhan birden adını magazin dünyasına duyururken, geçen sene de hiç bir manası yokken, Florya tesisleri önüne arabasını çekip, altı işareti yaparak gündem yaratmaya çalışmıştı. Bunlar yetmemiş gibi, Ali Sami Yen'deki maçta oynamamasına rağmen, soyunma odasında taktik tahtasının önünde fotoğraf çekip, Galatasaray'ın büyüklüğünü sorgulayan yorumlarda bulunmuştu... İkinci maçta da yedek kulübesinde rahat duramamış, maç esnasında sarı kart görmüş ve maçtan sonra Muslera'yı tahrik edip, olayları başlatan kişi olmuştu... Üstelik yayıncı kuruluşa verdiği röportajda, kendi sosyal medya sayfasında yayınladığı videoda Muslera ve Fatih Terim'e kendince "ayar" vermekteydi...
Sonra Tuzlaspor'un hocası Gürses Kılıç... İlk maçtan sonra "Bazı oyuncularımı Vanspor maçına sakladım, oynatmadım" gibi "ukalaca" bir açıklama ile tepkileri çekmiş, rövanş maçında da yenilgiyi hazmedemeyip "Biz Galatasaray'ı ilk maç basa basa yendik" gibi terbiyesizce kelimelerle sinirleri geriyordu...
Ve işin de en vahimi, birden olayların içinde kendini bulan Galatasaray Medya Sorumlusu Hande Sümertaş'a Tuzlasporlu bir şahıs tarafından yapılan darp girişimiydi...
Andy Warhol'un "Herkes bir gün 15 dakikalığına ünlü olacak" demesi gibi başta Gökhan Çıra ve Tuzlaspor hocası olmak üzere Tuzlalılar bir geceliğine kendi reklamlarını yaptılar ama sonrası ortaya çıkan videolar ile kimin suçlu-kimin suçsuz olduğu ortaya çıkmış oluverdi. TFF de zaten disiplin kuruluna gerekli sevkleri yaparken, Tuzladan Gökhan Çıra, Teknik Direktör Gürses Kılıç ve yönetici Bayram Olgun'un adı yazarken, Galatasaray'dan Jimmy Durmaz vardı sadece...
İşin daha da komiği, önce Gökhan'ın eşi Selin Ciğerci sosyal medya hesabından Galatasaray taraftarı ve Fatih Terim'den özür dilerken, sonra da Gökhan Çıra aynı şekilde ultrAslan ve Fatih Terim'den af diliyordu...
STAT: Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu
HAKEMLER: Koray Gençerler, Ali Saygın Ögel, Erdem Bayık, Yalçın Taşkınfurat
TUZLASPOR: Bayram, Bülent (Murat 79'), Erdinç, Kemal, Tarık, Yasin (Mustafa 59'), Sadık, Gökhan, Muhammed (Doğan Can 89'), Umut, Göksu
GALATASARAY: Muslera, Ahmet, Ömer, Mariano, Nagatomo, Selçuk, Belhanda (Atalay 90+3'), Donk, Taylan, Feghouli (Yunus 89'), Falcao (Jimmy 74')
SARI KART: Gökhan 17', Selçuk İnan 50', Taylan 63', Bülent 69'
GOL: Nagatomo 10', Falcao 16', Feghouli 45+1, Belhanda 90+2
Yazı: ultras/Movement Saat 00:02
Dosya: Maç Günü, Türkiye Kupası
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