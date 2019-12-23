23 Aralık 2019 Pazartesi
Göztepe:2-1:Galatasaray
Ne hasta bekler sabahı,
Ne taze ölüyü mezar.
Ne de şeytan, bir günahı,
Seni beklediğim kadar.
Necati Fazıl'ın o meşhur şiirinin son mısrasını "Ocak transferini beklediğim kadar" diye değiştirirsek, Galatasaray taraftarının ruh halini ne de güzel anlatmış olacak üstad… Sadece biz taraftarlar mı bekliyoruz ligin devre arasını, Fatih Terim de dişini sıka sıka, dualar ede ede gelmesini bekliyor o beklenen günün de, bu bekleyiş süresince "uçup giden puanları" düşünüp, kaybedilen maçları seyrettikçe içimiz yanıyor, kan kusuyoruz da sabrediyoruz, bekliyoruz...
Mehter marşı misali iki ileri bir geri gittiğimiz bu sezonun yürek yakan maçlarından biri de İzmir'de Göztepe'ye karşıydı. Hafta içi Tuzlaspor karşısında tur atlamanın moraliyle deplasmana çıkan Fatih Terim'in takımı kazanmaktan başka bir şey düşünmüyordu, nasıl düşünsün ki, zaten haddinden fazla puan saçmamış mıydı etrafa? Baskılı da başladılar oyuna renkdaş ev sahibine karşı Galatasaraylılar. İlk devre sıkça yapacakları gibi savunma arkasına uzun toplarla Babel'i kaçırmaya çalıştılar, rahatsız ettiler savunmayı ki o anların birinde kazanılan serbest vuruşu Selçuk az farkla auta attı. Top dışarı giderken, "Eski Selçuk olsaydı bu topu lamba gibi doksana asardı" diyenimiz yok gibiydi ama emektar Selçuk'tan orada gol bekleyen çok az iyi niyetli taraftar vardı artık. Deplasmanda oynamasına rağmen maça evindeymiş gibi başlayan Galatasaray rakibin ilk kornerinden golü kalesinde görüverdi. Bu sene maçların ilk devresinde Galatasaray'ın yediği ikinci gol oluyordu Mariano'nun ofsaytı bozduğu, Jerome'nin ağlara yolladığı gol...
Yenik duruma düşmek, hem de çok erken bir golle skorda geriye kalmak Galatasaraylıların moralini bozmadı ve sarı-kırmızılı topçular başladıkları gibi rakip kaleye gitmeye devam ettiler. Önce Feghouli'nin pasında Falcao'nun dokunduğu top az farkla auta giderken, sonraki dakikalarda kazanılan korner atışında Beto topu ıskalayınca, ceza sahasının arkasında topu kontrol eden Selçuk ayak içi ile Babel'e "kesti", onun da kafası Gassama'nın ayağına çarpınca Galatasaray beraberliği yakaladı... Bu pozisyon sonrası ne oldu biliyor musunuz? Galatasaray taraftarının her Galatasaray golünden sonra VAR kontrolü yapılmasına alışık olduğu üzere hakem yine VAR'dan kontrol etti golü...
Bu arada hakem demişken, Serkan Tokat da "Donk'a yapılan hareketlere penaltı çalınmaz"cı hakemlerden olduğunu gösterdi Titi'nin Donk'a sarıldığı bir korner pozisyonunda...
31 ve 32. dakikalarda Galatasaray yine Babel'i uzun toplarla kaçırdı ama önce Feghouli, sonrasında Ömer ceza sahası içinde topla buluştuklarında taraftarlara gol sevinci yaşatamadılar.
Galatasaray'dan görmeyi özlediğimiz bir oyunla biten ilk yarıdan sonra ikinci devre rüzgara karşı oynamanın da etkisiyle biraz tutuk başladı Galatasaray oyuna. Özellikle Selçuk ve Babel'in takım hücuma çıkarken kaptırdıkları toplar tehlike olarak dönerken Muslera'nın kalesine, özellikle Halil 2 tane net pozisyonu takımı adına harcayan isim olmuştu. Galatasaray da Ömer Bayram'ın kanadından zorlarken rakibi, Ömer'in 58. dakikada yaptığı ortada Babel'in kafası üstten auta giderken, arkasında bomboş bekleyen Falcao "Bana bıraksaydın" diye sitem ediyordu. Yine Galatasaray'ın tüm hatları ile gol aradığı bir anda, kaptırılan topta Serdar Gürler-Halil ikilisi takımını öne geçiriverdiler. Golü kalemizde görmek zaten can sıkıcıydı da, golü atan Halil'i düşürmeyen Belhanda'nın bu hareketinin sebebi "fair play" mi? Yoksa 3 sarı kartı olması ve göreceği kartla haftaya takımda yer alamayıp, maç başı yahut maç primini kaçıracağı düşüncesi mi? Galatasaray mı para mı ikileminde belli ki parayı seçmiş Faslı oyuncu... Bu arada geçen hafta Ankaragücü maçında takımının yediği beraberlik golünde rakibini kovalamayan Belhanda, cumartesi gecesi de rakibini hem düşürmeyip, hem de ofsaytı bozarak yine bir gole sebebiyet verdi... Sneijder'in ahı kâbus gibi üstümüzde dolaşıyor...
Geriye düştükten sonra, eşitlik için Galatasaray yine rakip kaleye gitti de Nagatomo'yla, Adem'le ve Falcao ile ele geçen pozisyonlarda sarı-kırmızılılar bir türlü skoru değiştirecek golü bulamadılar...
Tam iki sene evvel sosyal medya hesabından atmış olduğu "Nerede kalmıştık" tweeti ile milyonlarca Galatasaray taraftarını sevindiren Fatih Terim, şimdi aynı sosyal medyada ve o gün sevinç çığlıkları atanlarca acımasızca yeriliyor, bu da bizim memleketin gerçeği maalesef. Sonra kafamızı kaldırıp, yurt dışına bakınca Arsene Wenger, Alex Ferguson nasıl da uzun yıllar hizmet ediyor kulüplerine diye gıpta ediyoruz... Aslında bunları pek de takmamak lazım, ne de güzel yazmış twitterda Uğur : "Galatasaray için diyar diyar, il il dolaşanlar Fatih Terim'in arkasında, sorun evde oturanlarda" diye...
Galatasaray bugün "bir ileri iki geri gidiyorsa" Galatasaray'ı düzlüğe çıkaracak tek kişi de Fatih Terim'dir, bunu yıllarca hep yaptı... Ha yapmadı mı, sorun değil, o kadar mutluluk yaşatmış bir adamın da biraz üzmeye hakkı yok mu? Elbette, var... Var ki var, çünkü o da bizim gibi Galatasaraylı... O da bizden... O da bu takım kaybedince üzülüyor, kazanınca seviniyor... O Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim'den çok, Galatasaraylı Fatih...
STAT: Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu
HAKEMLER: Serkan Tokat, Kemal Yılmaz, Asım Yusuf Öz, Emre Malok
VAR HAKEMLERİ: Atilla Karaoğlan, Esat Sancaktar
GÖZTEPE: Beto, Titi, Gassama, Reis, Scwechlen, Halil (Yalçın 82'), Castro (Celse Borges 90'), Serdar, Soner, Jerome (Deniz Kadah 88'), Napoleoni
GALATASARAY: Muslera, Ömer, Mariano, Marcao, Nagatomo, Selçuk (Taylan 74'), Belhanda (Adem 77'), Babel (Emre Taşdemir 84'), Donk, Feghouli, Falcao
SARI KART: Gassama 5', Jerome 57', Halil 67', Feghouli 75', Titi 83', Marcao 89'
GOL: Jerome 9', Gassama (K.K.) 27', Halil 61'
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