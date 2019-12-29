29 Aralık 2019 Pazar

Galatasaray:5-0:Antalyaspor

Maç yazısı yakında...

Yazı: ultras/Movement Saat 19:07

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