11 Aralık 2019 Çarşamba
Galatasaray:1-0: Aytemiz Alanyaspor
"Çocukluğumdan beri klasik müzik dinlerdim. Şimdi herkes kulaklıkla gelişmiş mini müzikçalarlarla bir şeyler dinliyor ya. Öyle düşünün. Ben de içimdeki Çaykovski ile çizgide elimden geleni yapardım..." diye alıntılar "Kalede Bir Başına" adlı kitabında Sunay Akın Rusların ünlü kalecisi Rinat Dassaev'in sözlerini. Cumartesi gecesi Ali Sami Yen ultrAslan tribünü önünde kalesini rakip ataklara kapatmış, Alanyaspor'un sağlı sollu ataklarını çevik hareketler ve yüzünde gülümseme ile savuşturan Muslera'yı seyrederken, Çaykovski'nin Kuğu Gölü Balesindeki ritmi ve hareketleri izler gibiydik... Yine Sunay Akın, "Don Kişot, yel değirmenlerine karşı savaşırken değil, hayalleri uğruna ayağa kalkıp savaşmaya devam ettiği müddetçe Don Kişot olur" der ya eserinde, kaleci de Don Kişot olmayı başarabildiğinde iyi bir kalecidir ve Muslera da Cervantes'in romanındaki kahraman gibi "şampiyonluk hayalleri" uğruna yılmadan-yıkılmadan savunuyordu kalesini, hayallerini, umutlarını...
"Bu stadda bu kadar pozisyona giren takım oldu mu bilmiyorum, belki Real Madrid belki de PSG girmiştir" diye takımını överken, bir yandan da Muslera'yı tebrik eden Alanyaspor hocası Erol Bulut'a söyleyelim, bu sezon bu kadar net pozisyon bulan tek takım Alanyaspor'du… Evet, gece ile gündüz gibi birbirinin zıt devrelerin oynandığı cumartesi geceki maçta, ilk yarı ev sahibi Galatasaray bir hafta evvel Trabzon'da son düdükle birlikte bırakmış olduğu tempoya devam edercesine başladı oyuna. Önce Nagatomo'nun ortasında Mariano'nun şutunu deplasman takımı savunması çıkardı da, 5. dakikada Ömer'in ortasında Adem fırsatçılığını kullandı ve Galatasaray'ı öne geçirdi. Memlekette VAR ilk defa uygulanmaya başlandığında bir çok kararda sıkıntı olabileceğini ama ofsaytlarda herkesin içini rahatlatacak kararların alınabileceğini zannederdim. Yanılmışım... Ne hikmetse, ofsayt çizgileri de pek tatmin edici çizilmiyor. Adem'in kafayla attığı gol için çizilen çizgiler de maçtan sonra Galatsaray taraftarına inandırıcı gelmedi...
Gol sayılmasa da Galatasaray'ın duracak hali yoktu, kendi taraftarı önünde kazanmak istiyordu ve Seri ile Lemina'nın başlattığı ve sürüklediği ataklarda Marafona'nın kalesinde tehlike yaratmak tek hedefti. Öyle de oldu, Seri'nin rakip savunma arkasına attığı "ince" pasla buluşan Mariano ortasını yapmışken, Alanyaspor'lu oyuncu elini fazla açarak pozisyonu "bloklayınca" hakem penaltı noktasını işaret ediyordu. Ve bilin bakalım topu kim alıyordu o anda: Belhanda… "Delilik ile cesaret arasında ince bir çizgi var" derler ya, taraftarla arası bozuk olan, tribündekilerin Belhanda bir hata yapsın da küfredelim diye beklediği dakikalarda topu beyaz noktaya koyan isimdi Belhanda… Savaşta kazananlar cesurlardır, Marafona ile düelloyu da Belhanda kazandı ve Galatasaray 1-0 öne geçti...
Sonrasında iki takım da açık oyunu tercih edince karşılıklı kalelerde tehlikeler yaratıldı ama fileler ikinci defa sarsılmadı... Bu arada Galatasaray'ın kullandığı bir korner atışında Alanyaspor'dan Baiano Adem'in formasını yırtarcasına çekiyor da herhalde VAR hakemleri kendilerine çay koymak için odayı terk etmişler ki hakemi uyarmayıp, Galatasaray'ı muhtemel bir golden ediyordu...
İkinci devre sarı-kırmızılılardan kendilerini rahatlatacak golü bulmalarını beklerken, mantıksal kavramlarla açıklanmayacak şekilde maç onbire bir oynanmaya başladı. Bir taraftan Alanyasporlular sağlı sollu ortalarla Galatasaray kalesine geliyor, Muslera kalesine yollanan şutları kornere çeliyor, köşeden yapılan ortalara yine deplasman takımının uzun boylu oyuncuları vuruyor ve yine Muslera topun çizgiden geçmesine müsaade etmiyordu. Hakkını yemeyelim, "artık bu da gol olur" dediğimiz bir anda da Mariano çizgiden çıkarmıştı topu... Adem'in sakatlanması sonrası Falcao'nun da uzun bir aradan sonra formasına kavuşması maçın gidişini değiştirmedi, Halil Umut Meler'in uzatmalardaki son düdüğüne kadar Alanyalılar ile Muslera "kapıştı" ve maçtan sonra çok haklı olarak Uruguaylı eldiven tribünlere "üçlü çektiriyordu"...
Öyle ya da böyle, bu kritik süreçte gelen üç puan yüzleri güldürürken, takımın da kazanma alışkanlığı elde etmesi bakımından haneye yazılan galibiyet oldukça kritiktir... Darısı bu cumartesiye...
STAT: Türk Telekom Stadyumu
HAKEMLER: Halil Umut Meler, Cevdet Kömürcüoğlu, İbrahim Çağlar Uyarcan, Caner Ak
VAR HAKEMLERİ: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran
GALATASARAY: Muslera, Seri (Taylan 83'), Adem (Falcao 78'), Belhanda, Donk, Ömer (Jimmy 74'), Mariano, Marcao, Nagatomo, Nzonzi, Lemina
AYTEMİZ ALANYASPOR: Marafona, Nsakala, Welinton, Caulker, Baiano, Ceyhun (Salih 63'), Siopis (Musa 89'), Fernandes (Onur Bulut 73'), Bakasetas, Efecan, Bammou
SARI KART: Siopis 22', Seri 32', Welliton 51', Onur 78', Efecan 90', Jimmy 90'
GOL: Belhanda 20'
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