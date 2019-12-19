Paris Saint-Germain:5-0:Galatasaray

ultras/Movement blog yazarları olarak biz futbolu stadyumlarda değil sokak aralarında sevdik... Fabrikalar yapılmadan evvel boş tarlalardı bizim top sahalarımız. Adidas topla başlamadık gol atmaya, bakkaldan aldığımız plastik toptu ilk göz ağrımız. Formalarımız da yoktu storlardan alınan, beyaz fanilaya resim dersi için alınan kalemlerle numara yazıp başlardık mahalle maçlarına. Kısaca, endüstriyel futbolla o günlerden beri hiç aramız yok. Taraftarın sevdası üzerinden "sömürü" kuranların tarafında değil de taraftarın yanındayız. O sebeple blog sayfalarını "taraftardan tarafa" ürün ortaya çıkaran dostlara açmaya karar verdik. Siz de "tribün kültürüne" benim de bir katkım var diyorsanız bize bir mail atın, sesinizi duyuralım...