9 Temmuz 2018 Pazartesi
Biralar Mario'dan
Hırvatlar koşar adım Dünya Kupasında ilerlerken, hikayeleri de birbirinin ardına geliyor. Bu sefer de Mario Mandzukiç'e çevirelim mikrofonları. Hırvat golcü doğduğu kasaba olan Slavonski Brod'ta Rusya maçını seyreden hemşehrilerini unutmamış ve herkese dilediği kadar bira içmesi için yerel yetkililere 25 bin Hırvat kunası (18bin 250 Türk Lirası) yollamış... Geldiği yerleri unutmayan böyle güzel adamları futbolun ilahları da koruyor işte, ne yaparsın...
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