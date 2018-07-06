6 Temmuz 2018 Cuma
Uruguay'ın Gizli Silahı Muslera
Rusya'da yapılan Dünya Kupasında Portekiz'i eleyip çeyrek finale çıkan Uruguay milli takımı bir yandan galibiyet coşkusu yaşarken, öte yandan maçın adamı Edison Cavani'nin sakatlığına ağlıyordu. Dün yapılan basın toplantısında Uruguay'ın tecrübeli hocası Oscar Tabarez de golcü oyuncunun sağlık durumunun belirsizliğini koruduğunu ve Fransa maçında sahadaki yerini alıp alamayacağını bilemediğini söyledi. Böylesi kritik maç öncesi golcüsünü yitme tehlikesiyle karşı karşıya kalan Uruguay milli takımında gözler Stuani ve Suarez'e çevrilmişken, rakip kaleye giderken en önemli oyuncunun da Muslera olduğunu ortaya çıkarmış istatistikler...
Uruguay milli takımı topu pek ayağında tutmuyor, genelde rakibe verip meşin yuvarlağı sağlam defans yapmakla nam salmış durumdalar Tabarez'in talebeleri, çünkü çok iyi biliyorlar ki topu ayaklarında çok tutmadan da gol atmanın yolları var, nasıl mı?
Sağlam savunma, uzun top, ani atak, hızlı geçişler ve gol...
Ve bu sistemde en önemli görev de Fernando Muslera'ya düşüyor. Başarılı file bekçisi yaptığı kurtarışlar sonrası yerde yatıp basın mensuplarına poz vermek yerine uzun bir degajla rakip yarı saha içindeki arkadaşını topla buluşturuyor ve topu alan oyuncu da ters kanatta koşu yapan arkadaşına uzun bir pas atarak onu kaleci ile karşıya karşıya bırakıyor... Oldukça basit ama işler bir taktik... Cavani'nin Portekiz'e attığı ikinci golü hatırlayın... Muslera kendi ceza sahası içinden uzun bir vuruş yaptı, Pepe'nin uzaklaştıramadığı top Bentancur'un önüne düştü ve o da ter tarafta boş koşu yapan Cavani'nin önüne topu yuvarladı... Bu kadar basit... Galatasaray'da da bu repertuvarından bolca örnekler sergileyen Fernando Muslera, Brezilya'da 2014'te yapılan Dünya Kupasında İngiltere maçında da benzer bir golün başlatanı oldu. Maçın son dakikaları yaklaşırken kaleden gelen uzun topu Gerrard ve Gary Cahill ıskalayınca ceza sahası önünde Suarez'e golü atmak kaldı...
İşte Uruguay'ın kaleden başlattığı gollerin istatistiği:
30-6-2018 Dünya Kupası - Portekiz- 2-1 Muslera -> Cavani
13-6-2016 Copa Amérika - Jamaika 3-0 Muslera ->M. Corujo
11-17-2015 D.Kupası Elemeleri - Şili 3-0 Muslera ->Á. Pereira
13-10-2015 D.Kupası Elemeleri - Kolombiya 3-0 Muslera -> A. Hernández
5-9-2015 Dostluk Maçı - Panama 1-0 Muslera -> Stuani
19-6-2014 Dünya Kupası - İngiltere 2-1 Muslera -> L. Suárez
20-8-2008 Dostluk Maçı - Japonya 3-1 J. Castillo -> Abreu
Yazı: ultras/Movement Saat 14:14
Dosya: Dünya Kupası, KaralamacA
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