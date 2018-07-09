9 Temmuz 2018 Pazartesi
Panenka Atacaktım
Hırvatistan'ın Rusya'yı penaltı atışları sonrası eleyip yarı finale yükseldiği karşılaşmanın uzatma dakikalarında gol atan, onunla da yetinmeyip penaltı vuruşlarında da topun başına geçip görevini başarıyla tamamlayan Domagoj Vida, Hırvat basın mensuplarına penaltı atma kararını ve o esnada yaşadıklarını anlatmış. "Hocamız kimlerin penaltı atmak istediğini sorduğunda tereddüt etmeden 'Beni yaz hocam' dedim. Sonra da Rakitiç'e gidip ondan tavsiye istedim. 'Ülkemiz için penaltı atma şansı elde ettin ve bununla gurur duymalısın. Bir köşe seç ve asla kararını değiştirme' diye bana tavsiye verdi." Rakitiç'ten sonra bir de yardımcı hoca Drazen Ladiç'e gider Vida "İyi şeyler düşün, başka şeylerin aklını kurcalamasına izin verme, sadece güzel şeyler düşle"...
Ülkesinin dördüncü penaltısı için topu eline alan Vida, Akinfeev'in koruduğu kaleye doğru yürür, böyle zamanlarda bir çok kişinin ayakları titrerken, Vida çok sakindir. "Rakitiç'in sözü üzerine sol tarafa atmayı düşündüm ve kaleciyle göz göze gelmek istemedim. Ve Ladiç'in dediği gibi topa yaklaşırken sadece iyi şeyler düşündüm, ailemi,eşimi, çocuğumu..." Kaleciyi terse yatırıp büyük bir sevinç yaşayan Vida'dan bir de "bomba" gibi bir itiraf gelir: "Aklıma Panenka atmak geldi, bunu yapacak kadar da çılgın biriyim ama Ruslar ilk penaltıyı Panenka atıp kaçırınca bunun iyi bir fikir olmayacağına karar verdim. Zaferden zafere yürüyorduk ve kaçıracağım penaltı ile bize güvenen insanları üzmek istemedim."
Yazı: ultras/Movement Saat 01:19
Dosya: Alıntı, Dünya Kupası
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