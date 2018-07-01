Uruguay:2-1:Portekiz

"Futbolda ahlaki zaferler yok ve ben de bu gece kötü oynayıp, kazanmayı tercih ederdim" diyordu maç sonu Portekiz'in teknik direktörü Fernando Santos. Evet, Portekizliler 1-0 yenik kapadıkları ilk devrenin ardından neredeyse tek kale bir karşılaşma oynadılar ama Dünya Kupasında çeyrek finale çıkmayı başaramadılar. Messi'li Arjantin'in gündüz maçında Fransa'ya elenmesinden sonra gözler Ronaldo'nun üzerine çevrilmişti, acaba kaptan gemisini yüzdürebilecek miydi? Karşılarında ise grup maçlarında gol yemeden son 16'ya çıkan Uruguay vardı. Muslera'yı da tebrik etmek lazım, bizim "Nando" iki Dünya Kupasında da grup maçlarında kalesini gole kapatan kaleci olarak tarihe geçti, aslanım benim... Maça dönersek, Oscar Tabarez'in karşılaşma öncesi kafasında oynattığı oyunun aynısı gerçekleşti sahada, savunma disiplininden taviz verilmeyecek, Ronaldo'ya şut atacak pozisyon bırakılmayacak ve kazanılan toplar Suarez ve Cavani'ye aktarılarak gol aranacaktı. Daha 10. dakika olmadan Suarez'in harika ortasında Cavani kafayı yapıştırdı ve ülkesini öne geçirdi. Gol Cavani'den geldi de asisti yapan Suarez'le ilgili bir kaç cümle yazalım. İyi bir golcü, iyi de serbest atış kullanmaya başlamış ama "kazanmak için her yol mübah" olayını bıraksa iyi olacak, zira artık stadın her tarafının kameralarla dolup taştığı, hakemlerin video hakemlere danıştığı bir zamanda hakemi kandırmaya çalışmak hiç de akıl karı bir iş değil. Aynı düşüncelerim her pozisyonda kendisini yere bırakan Portekizli Pepe için de geçerli... Yapmayın şunu kardeşim, komik oluyorsunuz, hakemler de yutmuyor artık...
2018 senesinin neredeyse yarısına gelirken kalesini gole kapayan Galatasaraylı Muslera'ya Beşiktaşlı Pepe'nin gol atması da Türkiye'nin olmadığı Dünya Kupasında bizim memleket futbolseveri için "heyecan" verici bir anektod olmuş oldu. Portekizliler beraberliği yakaladıktan sonra galibiyet sayısı için de geldiler Uruguay ceza sahası önüne de Tabarez'in planı tıkır tıkır işliyordu: İyi savunma ve kontra atak... Muslera'nın kendi kale önünden uzun topla başlattığı bir atakta, Portekiz savunması yerleşmeden ceza sahası dışında topla buluşan Cavani, belki de turnuvanın en güzel gollerinden birini atarak "maçın adamı" seçiliyordu. Öne geçen Uruguay tekrar kapanınca, Fernando Santos önce Quaresma'yı oyuna aldı, sonra da eski Beşiktaşlı Fernandez'i kilidi açması için görevlendirdi ama çabalar nafileydi, Fransa'nın rakibi Uruguay oldu... Maç sonu basın toplantısında Oscar Tabarez "Rusya'da bize sunulan 7 maçın hepsini oynamak istiyoruz" diyordu, dördü geride kaldı, önünde üç maç var ve Muslera bunlarda kalesini gole kaparsa, "şanlı" Uruguay'ımız tarihine bir kupa daha neden eklemesin... Bu gece Cavani ön plandaydı da Suarez'in gol değil goller atacağı maç daha oynanmadı... Bekliyoruz, belki de Fransızları üzecek bizim vampir...
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