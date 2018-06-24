24 Haziran 2018 Pazar
Almanya:2-1:İsveç
İngilizlerin ünlü golcüsü Garry Lineker'in meşhur bir sözü vardı, der ki usta golcü "Futbol basit bir oyundur, 22 kişi bir topun peşinden koşar ve sonunda kazanan Almanlar olur"... Bu vecizeyi bu gece değiştirme gereği duyar Lineker ve şöyle der: "Futbol basit bir oyundur, 22 kişi bir topun peşinden 82 dakika koşar ve Almanların bir oyuncusu oyundan atılır bu nedenle 21 kişi bir topun peşinden 13 dakika koşar ve sonunda her nasıl oluyorsa yine kazanan Almanlar olur"...
Evet, Rusya 2018'e Meksika yenilgisi ile başlayan ve bu gece de mutlak kazanmak isterken 1-0 yenik duruma düşüp, koca devre rakip kaleye gol atamayan panzerler, ikinci yarının başından beraberliği sağlamış olsalar da Dünya Kupasına devam bileti getirecek golü ancak uzatmaların son dakikasında bulabildiler. Meksika maçının aksine oyuna çok hızlı başladı Löw'un takımı, topu ayaklarında tutup, uzun ya da kısa paslarla İsveç kalesine saldırdılar ki, sanki bir boks mücadelesinde rakibini köşeye sıkıştırmış ve sağlı sollu döven boksör gibiydiler. İlk 10 dakika biterken ekranın alt köşesinde bir istatistik yayınladı TRT: Yapılan pas: Almanya:122 İsveç:6...
Evet, yanlış yazmadım, sadece altı pas yapabilmişti sarı-mavililer... (Maç sonunda bu rakam Almanya'nın 699'a 213 lehineydi) Paslar, hücumlar güzeldi ama mühim olan topu üç direğin arasından geçirmekti, onu da başaran İsveçliler oldu. Kroos'un hatalı pasıyla kontraya çıkan İsveç milli takımı, kulüp takımında 23 maçta gol atma başarısı gösteremeyen Ola Toivonen'in harika aşırtmasıyla 1-0 öne geçiverdi. Meksika mağlubiyetinin telafisi vardı ama bu maçın yoktu, kaydetmesi halinde Almanlar gruptan çıkamayacaklardı. Löw ikinci yarıya Draxler'in yerine gol atması için Gomez'i oyuna sürdü ama beraberlik "Bu turnuvanın yıldızı ben olacağım" diyen ve maçın yıldızı seçilen Marco Reus'tan geldi. Eşitlik yetmiyordu, gol lazımdı Almanlara da saldırırken rakip kaleye kontralar da yapıyordu rakipleri, bunların birini durdururken Boateng sarı kart gördü, yine başka bir atağı savuştururken de ikinci sarıdan oyundan atıldı. Löw'un takımı için işler daha da zorlaşsa da, Almanya'nın yardımına Jimmy Durmaz yetişti, Werner'in aut çizgisine doğru sürdüğü topta rakibini" biçince" Türk asıllı oyuncu Almanlar serbest vuruş kazandı ve Kroos, Almanya'yı bu gece uyutmayan harika bir gol attı.
Almanlar kazandı ve üst tura çıkma şanslarını son maça taşıdı taşımasına ama takımda bir golcü eksikliği hala göze çarpıyor. Brezilya'da Dünya Kupasını kazanırken Müller ön plana çıkmıştı ama Klose takımın golcüsü olarak varlığını hissettiriyordu. Bu sene Müller var mı yok mu belli değil ve Löw bir Klose arıyor ama ne Werner, ne de Mario Gomez o role soyunamıyor.
Brandt'la bitirelim, Meksika maçında son dakikalarda oyuna girdikten dakikalar sonra ceza sahsı dışından vurduğu top az farkla auta gitmiş ve takımını kurtaramamıştı genç topçu, bu gece de yine son 5 dakikada oyuna aldı hocası onu ve yine ceza sahası dışından kaleye bir top yolladı, bu kez direk Brandt'ın yıldız olmasına izin vermedi. Bir olmadı, iki olmadı, futbolun adaleti varsa üçüncüde sevindirir bu çocuğu...
Yazı: ultras/Movement Saat 02:36
Dosya: Dünya Kupası, Maç Günü
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