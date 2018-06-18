18 Haziran 2018 Pazartesi
Portekiz:3-3:İspanya
LeBron NBA finallerinde tek başına Cavalliers'i sırtlayamadi ama Ronaldo yalnız başına İspanya'ya "dur" demesini bildi. İşin daha can alıcı tarafi da İspanya mahkemesinin vergi kacakciligindan kendisine 2 yıl hapis ve 18 milyon euro ceza verdiği gün, Ronaldo yaptığı hattrick ile motivasyonunu arttırdıklari için kendilerine "teşekkür" etmiş. Şimdiye kadar boy gösterdiği üç Dünya kupasında toplam üç gol atabilmis olan Cristiano, bu gece gol sayısını altıya çıkardı ve ezeli rakibi Messi'yi de geçmiş oldu. Ronaldo'nun ilk gölünde penaltı yaptıran Nacho'nun jeneriklik gölü futbolun nadiren de olsa adaleti olduğunu göstermesi açısından sevindirici de, Sampiyonlar Ligi finalinde Liverpoollu Karius'tan sonra bu gece de De Gea'nin "evlere şenlik" gol yemesi ardından uzun saç ile kalecilerin "saçma" gol yeme bağlantısını araştıran olmayacak mı? Ronaldo ile gol düellosuna çıkan Costa'ya da hakkını teslim edelim, iyi direndi de Portekizli çok ayrı seviyede...
Yazı: ultras/Movement Saat 01:51
Dosya: Dünya Kupası, Maç Günü
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