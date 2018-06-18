18 Haziran 2018 Pazartesi
Arjantin:1-1:İzlanda
Dün gece Ronaldo hattrick yapıp, tek başına Portekiz'i İspanya karşısında beraberliğe tasiyinca, zaten Dünya Kupası kazanma gibi ağır bir yükle Rusya'ya gelen Messi'ye başka bir sorumluluk daha yükleniverdi. Eee rakipte Messi olunca İzlandalılar da tüm taktiğini onun üzerine yapmışlar, üçlü dörtlü hatta beşli sıkıştırmalarla top oynatmadilar Leo'ya. O anlarda başka bir kahraman bekledi Arjantin ama attığı gol dışında ne Aguero'yu gördük, ne de başkasıni... Yine de galibiyet fırsatı ayağına geldi tangocularin da Messi, İzlanda'nin beş parmağında beş maharetli kalecisi Halldorsson'a torunlarına anlatacağı bir hediye bağışladı, penaltıyı atladığı köşeye vuruverdi. Arjantin birinci olur, acaba ikinci çıkarmıyiz düşüncesindeki İzlanda, Hırvatistan ve Nijerya da bu beraberlik sonrası zirveyi bile düşünmeye başladı...
Yazı: ultras/Movement Saat 17:40
Dosya: Dünya Kupası, Maç Günü
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