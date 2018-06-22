22 Haziran 2018 Cuma

Arjantin Galibiyeti Sonrası Hırvat Basını

 Hırvatların, Arjantin'i 3-0 yenerek büyük süske yaptığı maçtan sonra Hırvat basını aşağıdaki gibi manşetler atmış...


Yazı: ultras/Movement Saat 07:26

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