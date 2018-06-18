Sadece maçın değil, kupanın da favorilerinden olan Fransa, Avustralya karşısında sonuca giderken epey bir zorlandı da bereket "teknoloji" vardı da tartışmalı iki golleri de geçerli sayıldı. Kısır geçen ilk devrenin ardından, ikinci yarının ortalarında Griezmann gole giderken düşürülünce maçın hakemi inanmadı ve devam kararı verdi ama maçı ekran başından izleyen VAR hakemleri kendisini pozisyonla ilgili uyarınca oyun durduruldu, pozisyona bir kez de saha kenarındaki monitörden izlendi ve beyaz nokta işaret edildi. Fransızlar attıkları golün daha sevincini bitirmeden Umtiti voleybolculuga ozenince bu kez "kangurular" Jedinak ile penaltıdan beraberliği sağladılar. "Horozlar" elde avucta ne varsa oyuncu değişiklikleri ile gol atarken Pogba'nin ceza sahasında vurduğu top Aziz Behich'e de çarpınca kaleciyi aştı ve üst direkten santimetrelerle ölçülecek şekilde içeri girdi ve bu kez de "kale çizgisi teknolojisi" devreye girdi, Fransızlar ikinci golü hanelerine yazdırmış oldu... Zorlandı Descahmps'ın öğrencileri, ilk maçlar zaten zordur da, esas önemli olan zorda olsa galip gelebilmek ve bunu başardılar...
18 Haziran 2018 Pazartesi
Fransa:2-1:Avustralya
Sadece maçın değil, kupanın da favorilerinden olan Fransa, Avustralya karşısında sonuca giderken epey bir zorlandı da bereket "teknoloji" vardı da tartışmalı iki golleri de geçerli sayıldı. Kısır geçen ilk devrenin ardından, ikinci yarının ortalarında Griezmann gole giderken düşürülünce maçın hakemi inanmadı ve devam kararı verdi ama maçı ekran başından izleyen VAR hakemleri kendisini pozisyonla ilgili uyarınca oyun durduruldu, pozisyona bir kez de saha kenarındaki monitörden izlendi ve beyaz nokta işaret edildi. Fransızlar attıkları golün daha sevincini bitirmeden Umtiti voleybolculuga ozenince bu kez "kangurular" Jedinak ile penaltıdan beraberliği sağladılar. "Horozlar" elde avucta ne varsa oyuncu değişiklikleri ile gol atarken Pogba'nin ceza sahasında vurduğu top Aziz Behich'e de çarpınca kaleciyi aştı ve üst direkten santimetrelerle ölçülecek şekilde içeri girdi ve bu kez de "kale çizgisi teknolojisi" devreye girdi, Fransızlar ikinci golü hanelerine yazdırmış oldu... Zorlandı Descahmps'ın öğrencileri, ilk maçlar zaten zordur da, esas önemli olan zorda olsa galip gelebilmek ve bunu başardılar...
Yazı: ultras/Movement Saat 08:45
Dosya: Dünya Kupası, Maç Günü
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