18 Haziran 2018 Pazartesi
Rusya:5-0:Suudi Arabistan
Dünya Kupasınin açılış maçı ve akıllarda kalan Suudilerin tek bir atak dahi yapamadan maçı bitirmeleri ve "adamımız" Aleksandr Golovin'in iki asist ve harika bir serbest vuruş golü... Ruslar, turnuva başlamadan "zayıf" ekip olarak gösterilirken, "kapıyı tekme ile kırarak" girdiler oyun salonuna ve fiyakalı oturdular poker masasına... Bakalım devamını getirebilecekler mi?
Yazı: ultras/Movement Saat 01:07
Dosya: Dünya Kupası, Maç Günü
Kaydol: Kayıt Yorumları (Atom)
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder