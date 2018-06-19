19 Haziran 2018 Salı
Helal Olsun Brandt
Son Dünya Şampiyonu Almanya, Rusya 2018'de oynadığı ilk maçta sürpriz bir Meksika yenilgisi alınca, Alman basını günah keçisini bulmuş: Julian Brandt... Maça son dakikalarda dahil olan ve çektiği şutla neredeyse takımını ipten almaya yaklaşan genç oyuncu, maç sonu taraftarla selfie çekmiş... Suça bak, suça... Zavallı çocuk da kendisini savunmuş: "Takım arkadaşlarımla çıkış tüneline doğru giderken bir çocuk adımı seslendi ve selfie çekinmek istediğini söyledi. Çocuğu kırmadı, başka bir şey düşünmedim o anda" diye cevap vermiş eleştirileri...
Sıkma canını be Julian, sen en doğrusunu yaptın... Takımını desteklemek için kilometrelerce yol yapmış, bilmediği bir ülkeye gelmiş ve galibiyet sevinci yaşayamamış bu çocuğa, taraftara sırt çevirmek mi adamlık yoksa onun yüzünü bir nebze de olsa güldürmek mi? Endüstriyel futbol derken, tam da buna karşıyız işte: Oyunun bir ruhu var ve onu öldüremezsiniz... Taraftarlar, futbolcular robot değil, duyguları var, sevinçleri var, hisleri var, üzüntüleri var... Her şey kazanmak ya da kaybetmek değil... Bir şeyler paylaşabilmek de önemli... Taraftarı anlayabilmek de... O yüzden helal olsun sana Julien... Büyük topçu olacaksın, büyük...
Yazı: ultras/Movement Saat 07:34
Dosya: Almanya, Dünya Kupası, Medya
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