9 Haziran 2018 Cumartesi

Icardi ve Dövmeleri


Mauro Icardi'nin tablo gibi vucudu...
Aslan dövmesine bayıldık demeye gerek var mı?


Yazı: ultras/Movement Saat 16:50

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