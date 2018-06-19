19 Haziran 2018 Salı
Javier'in Rusya Maceraları
Meksika milli takımı Almanları yenerek bütün dünyada büyük sükse yaptı, golü atan Lozano ulusal kahraman ilan edildi ama bugünlerde bütün futbolseverlerin maceralarını ilgi ile takip ettikleri başka bir Meksikalı var: Javier...
Meksikalı Javier'in ilginç ama bir o kadar da hüzünlü bir hikayesi var. Kahramanımız eşinden gerekli izinleri alamadığı için Rusya'daki dünya kupasına gelemez, bu yüzden "kankileri" Rusya'da eğlenirken, tekila yerine voktka denerken ve Rus hatunlarla takılırken, o evde oturuyor ve televizyon seyrediyor... Yazık değil mi?
Hikayenin sonu acıklı da, konuya baştan bir giriş yapalım... 2014 Dünya Kupası esnasında Javier ve arkadaşları harika vakit geçirince hemen karar verirler: aynı kadroyla 4 sene sonra Rusya'ya gidiyoruz. Hiç vakit kaybetmeden maç biletleri ve turnuva boyunca ihtiyaçlarını giderecek bir otobüs satın almak için para biriktirmeye başlarlar. Otobüsü Meksika'nın ulusal renkleri olan yeşil-beyaz-kırmızıya boyayacaklar ve Avrupa'yı onunla keşfedecekler... Müthiş değil mi? Ama hayat hep toz pembe gitmez ve bir gün Javier arkadaşlarına hiç bir yere gidemeyeceğini söyler, pembe bulutlar yerini fırtınaya bırakır...
Moraller bozulur bozulmasına da "grup" dört sene boyunca yaptığı bütün bu hazırlıkları bir kenara atmaya niyetli değildir, Rusya'ya gideceklerdi, üstelik Javier'i de yanlarına alarak... Arkadaşlarının bir fotoğrafını alıp, en yakın ofset-baskı merkezine giderler ve Javier'in karton bir maketini yaparak otobüsün içine atarlar ve ver elini Dünya Kupası...
Üstünde "Eşim bana Dünya Kupasına gitmeme izin vermedi" yazan t-shirtle Javier, kupa heyecanın yaşandığı her yerde boy gösteriyor: fan zonlarda, tribünde, Moskova sokaklarında ve hatta Rus kızları ile barlarda...
Arkadaşları facebook üzerinde bir grup kurarak, günlük maceralarını da orada takipçileri ile paylaşmaya başlamışlar bile.
Nisan başlarında Javier'in arkadaşları yolculuk için hazırlıklara başlamışlar. Otobüsü boyamışlar, seyahat sırasında gerekli olacak malzemeleri almışlar ve " En iyi partiyi yapmak istiyoruz" diyerek 26 Mayısta Almanya'ya doğru yola çıkmışlar.
Haziran 13te Meksikalı grup Moskova'ya ulaşmış ve o günden bugüne bir çok yer ziyaret etmişler, tabii yanlarında "kankileri" Javier olarak...
İşte Javier festivalde:
İşte başka bir grup Meksikalı taraftar ile hotel Slavyanskaya önünde:
Nikolskaya ziyaretinde:
Ve Rus güzellerle eğlencede:
"Karton" Javier şimdi Rusya'da gününü gün ediyor da, zavallı esas oğlanımız nerede? Çekyata uzanmış, televizyondan maç izliyordur... Yazık ki ne yazık...
Yazı: ultras/Movement Saat 08:39
Dosya: Dünya Kupası, Taraftar
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